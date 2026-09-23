Как отпугнуть пауков из своего дома раз и навсегда: простой способ

С наступлением осени всё больше насекомых и пауков попадает в дома. Стоит обратить на это внимание и принять меры для решения этой проблемы.

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Регулярная очистка и протирание определенных поверхностей уксусом и водой может помочь в борьбе с этими существами, пишет OBOZ.UA.

Пауки обычно начинают чаще появляться в домах в сентябре. Снижение температуры побуждает их искать благоприятные условия для выживания. Теплые помещения обеспечивают им укрытие от холода и доступ к местам, где они могут найти пищу.

Один из самых эффективных домашних способов, не требующий дорогостоящих ингредиентов, — это протирание подоконников, порога и оконных рам раствором уксуса и воды. У него сильный запах, которого некоторые пауки могут избегать. Кроме того, его кислотная среда может отпугнуть их от проникновения в ваш дом через окна или двери.

Чтобы приготовить смесь, просто смешайте воду и уксус в соотношении 1:1. Этот раствор можно налить в пульверизатор или нанести на мягкую ткань. Затем просто протрите им подоконники, оконные рамы, пороги и дверные проемы.

Однако перед использованием стоит проверить, не повредит ли уксус поверхность. Его не следует использовать на деликатном натуральном камне, мраморе или других чувствительных к кислоте материалах.

Желательно повторять эту обработку каждые несколько дней или, по крайней мере, раз в неделю. Также хорошей идеей будет повторно наносить раствор после сильного дождя, поскольку запах уксуса со временем исчезает и ослабевает.

В сочетании с регулярной очисткой и герметизацией трещин этот простой трюк может помочь уменьшить количество посещений пауками вашего дома осенью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как изгнать пауков из дома или квартиры.

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