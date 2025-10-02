Как избавиться от крыс в саду без яда: три важных шага

Кормушки для птиц в вашем дворе могут непреднамеренно создавать идеальные условия для появления там крыс, поскольку там они всегда могут поживиться пищей.

Но проблема заключается в том, что крысы в вашем саду могут представлять значительную угрозу для здоровья, особенно для птиц и домашних животных, которые гуляют на улице. Они являются известными переносчиками таких заболеваний, как лептоспироз, сальмонеллез, хантавирус и крысиная лихорадка. Эти болезни могут передаваться через контакт с пищей, водой или поверхностями, загрязненными мочой или пометом крыс, пишет Wales Onlinе.

Аллергены крыс могут вызвать аллергию и приступы астмы. Их привычка грызть электрические провода увеличивает риск пожаров. Поэтому стоит бороться с этими вредителями. Яд – это не выход в данном случае.

Никогда не используйте дешевые смеси семян

Хотя это может показаться неочевидным, дешевые смеси семян для корма птиц могут быть основной причиной привлечения крыс в сады.

Причина заключается в том, что смеси, содержащие дешевые наполнители, такие как пшеница и бобовые, большинство птиц не едят, а вместо этого они высыпаются из кормушек и падают на землю, где их с радостью находят крысы.

Используйте металлическую кормушку

Хотя крысы могут лазить и, вероятно, не будут иметь никаких трудностей, чтобы добраться до кормушки, висящей на столбе забора или ветке дерева, им будет трудно подняться по гладкому металлическому столбу или металлической кормушке.

Убирайте лотки с семенами на ночь

Таким видам, как черный дрозд и малиновка, нужен лоток или миска для кормления (эти птицы питаются на земле и имеют проблемы с подвесными кормушками). Но, оставляя такую кормушку на ночь в саду, вы можете привлечь крыс.

Лучше занести ее и положить в гараж или другое безопасное место на ночь, а затем на следующее утро вернуть в свой сад. Так вы избежите риска появления в нем вредителей.

