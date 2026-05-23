Как отпугнуть мух от дома: простой трюк с популярным фруктом

Открытие окон может быть полезным способом проветрить дома и обеспечить прохладный ветерок внутри, когда на улице жара.

Однако, если оставлять окна открытыми, мухам легче проникнуть в ваш дом. К счастью, существует множество советов и хитростей, которых люди могут придерживаться, чтобы избавиться от этих насекомых, пишет OBOZ.UA.

Поскольку насекомых привлекает запах, можно использовать предметы, которые не только имеют сильный запах, но и выделяют аромат, который не нравится мухам, что является их преимуществом. В этом случае прекрасно подойдет лимон.

Можно даже не покупать этот фрукт, а использовать половинку, которая осталась в вашем холодильнике после приготовления одного из блюд.

Если же у вас есть целый фрукт, разрежьте его и положите половинки на подоконник или в любом другом месте, где скапливаются мухи.

Эти насекомые также ненавидят запах гвоздики, поэтому вы можете всунуть несколько бутонов в лимон, и разместить этот репеллент возле окон.

