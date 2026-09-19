Как остановить рост травы между брусчаткой: лайфхаки для дачи

Трава и сорняки между брусчаткой появляются не только из-за семян, попадающих в щели. Часто проблема возникает из-за вымытого или разрыхленного песка, в котором корни легко укореняются.

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Специалист по уходу за газонами Анжелика Забер из Online Turf и ландшафтный дизайнер Уорд Дилмор, основатель Petrus, назвали несколько способов, которые помогают надолго избавиться от нежелательной растительности между плитками. Наилучший результат дает сочетание правильного заполнения швов, регулярной очистки брусчатки и своевременного удаления молодых ростков.

Почему между брусчаткой растет трава

По словам Анжелики Забер, одна из главных причин – песок, который постепенно вымывается из швов.

Когда между плитками появляется свободное пространство, туда попадает пыль, земля и семена. При достаточном количестве влаги и солнца они быстро прорастают.

Уорд Дилмор добавляет, что некоторые виды трав распространяются с помощью корневищ. Они могут расти горизонтально под брусчаткой, а затем выходить на поверхность через мельчайшие щели.

Заполните швы между плитками

Если трава постоянно прорастает в одном и том же месте, стоит проверить состояние швов. Песок между элементами брусчатки должен быть хорошо уплотнен. Если он вымылся или стал рыхлым, щели нужно очистить и заполнить заново.

Для начала поверхность можно промыть водой под давлением или очистить щеткой. После высыхания швы заполняют новым материалом.

Уорд Дилмор советует обратить внимание на полимерный песок. В его составе есть компоненты, которые после увлажнения связывают частицы между собой. В результате швы становятся более плотными, поэтому траве значительно сложнее прорасти.

Дополнительно брусчатку можно обработать специальным герметиком, предназначенным для наружных покрытий.

Используйте домашние средства

Для борьбы с молодыми ростками часто применяют средства, которые есть почти в каждом доме. Анжелика Забер советует периодически засыпать небольшое количество пищевой соды непосредственно в щели между плитками.

Еще одно распространенное средство – уксус. По словам Уорда Дилмора, он действует эффективнее в сухую и солнечную погоду. Иногда используют также солевой раствор. Однако с ним нужно быть особенно осторожными.

Соль, уксус и сода могут повредить газон, декоративные растения и почву рядом с дорожкой. Поэтому наносить их следует только точечно и не допускать попадания на клумбы или корни садовых культур.

Установите бордюр вдоль дорожки

Если трава прорастает не сверху, а распространяется под брусчаткой со стороны газона, поможет физический барьер. Уорд Дилмор рекомендует установить вдоль дорожки стальной бордюр. Он уходит в почву и препятствует проникновению корневищ под плитку. Чем глубже установлена такая защита, тем сложнее траве распространяться с газона в зону мощения.

Регулярно очищайте брусчатку

Даже правильно уложенную дорожку нужно периодически очищать. В швах постепенно скапливаются земля, пыль, сухие листья и другой органический мусор. Со временем там образуется среда, в которой легко прорастают семена.

Дилмор советует регулярно сметать или сдувать мусор с дорожек. Если делать это хотя бы раз в неделю, семенам будет сложнее закрепиться между плитками.

Не ждите, пока сорняки разрастутся

Молодые ростки удалить значительно легче, чем траву с уже сформировавшейся корневой системой. Как только между плитками появились первые зеленые побеги, их лучше сразу вырвать вместе с корнями или удалить специальным ножом для швов.

Самый эффективный способ надолго остановить рост травы между брусчаткой – не какое-то одно домашнее средство, а правильный уход: плотно заполненные швы, чистая поверхность, защита от корневищ и регулярное удаление молодых сорняков.

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