Интересный экскурс в историю.

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12 июня 1815 года британская газета "Морнинг Кроникл" опубликовала ошибочное сообщение о победе Наполеона под Ватерлоо в битве, которая в действительности даже еще серьезно и не начиналась. Сообщение было основано на слухах и на том, что первоначально Наполеон имел преимущество над своими противниками: англичанами, голландцами, прусаками, австрийцами и русскими, чьи армии были разъединены (австрийцы и россияне вообще были еще казна где от начинающегося места битвы). В Лондоне потихоньку разгоралась паника.

Далее текст на языке оригинала.

Проте у подальшому противникам Наполеона вдалося об`єднатися і завдати йому рішучої поразки. Це бачив такий собі Реворт, кур`єр Ротшильда, якого банір спеціально відрядив для спостереження над ходом битви. Не гаючи ні хвилини, він кинувся до бельгійського порту Остенде й вмовив одного з капітанів рибальських суден доправити його до Лондона. Той спочатку відмовлявся, бо на морі штормило, але велика платня (2 тисячі франків) зіграла вирішальну роль.

Передусім Реворт доніс новину до свого роботодавця. Знаючи, що в Англії майже всі вже переконані в перемозі Наполеона, Ротшильд почав ризиковану гру на біржі – він наказав своїм агентам негайно продавати акції, що йому належали.

Ділки в Сіті, бачачи це, почали робити те саме. Адже саме через банк Ротшильджа уряд Англії фінансував бойові дії своєї армії в Європі проти Наполеона. Якщо цей тип позбувається акцій, значить дійсно знає з перших рук про катастрофу – гадали собі ділки – треба рятувати хоч щось.

Почалася справжня паніка, ціна акцій стрімко падала, поки не опустилася практично до нуля і тоді... Ротшильд миттєво почав їх скуповувати за ціною паперу, на якому їх було надруковано.

І коли об 11 годині вечора 21 червня (тобто через три доби і одну годину після закінчення битви при Ватерлоо) ад'ютант маршала Велінгтона майор Генрі Пірсі доправив урядові повідомлення про перемогу, було вже пізно: володіння реальною інформацією дозволило Ротшильду заробити 40 мільйонів фунтів стерлінгів – фантастичну на ті часи суму.

Саме тоді Натан Ротшильд і виголосив свій афоризм, що став крилатим: "Хто володіє інформацією – той володіє світом".