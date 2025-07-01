Как любили те, кто формировал украинскую нацию: новый взгляд на знаковых личностей в книге Елены Шершневой

В сентябре выходит книга "Відомі українці: психологія стосунків" — проект, сочетающий историю, психологию и украинскую идентичность. Его автор, психолог и медиаэксперт Елена Шершнева, предлагает не просто новый взгляд на знаковых личностей — она возвращает им сердце.

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Проект, выросший из терапии войны

Идея книги возникла в 2022 году, когда полномасштабное вторжение России поставило под угрозу не только физическое выживание, но и культурную память украинцев. Именно тогда Елена Шершнева, известная своей работой, объединяющей психологию и общественные процессы, решила создать книгу, которая бы не просто рассказывала об исторических фигурах, но и объясняла: как они любили, как теряли, как выбирали — и как оставались собой в водовороте событий.

Во время войны эта книга — больше, чем сборник историй. Она превращается в документ культурной памяти, возвращающий нас к истокам, к правде о людях, которые были иконами, но в то же время — такими же уязвимыми, как и мы сегодня. Они любили, страдали, ошибались и выбирали — так же, как и мы.

"Мы часто изучаем историю как перечень дат и событий. Но в основе каждого излома, каждого выбора — стоит человек и его сердце", — говорит автор.

О ком книга

Ярослав Мудрый, Иван Мазепа, Галшка Гулевичивна, Иван Франко, Леся Украинка, Соломия Крушельницкая, Лесь Курбас, Елена Телига и другие выдающиеся фигуры разных времен представлены в книге. Автор подходит к ним не только с точки зрения истории, а прежде всего — как психолог, который исследует внутренние конфликты, травмы, модели поведения.

"Проходят годы, а принципы формирования отношений остаются неизменными, — говорит Елена Шершнева. — Поэтому каждый читатель найдет в книге ответ на свой личный запрос. Ведь здесь поднимаются такие вечные темы, как абьюз, ревность, одиночество, измена, развод, отношения на расстоянии, отчуждение в паре, сексуальное насилие, любовь без взаимности, газлайтинг, повторяющиеся сценарии, разница в возрасте..."

Психология + культура = новый формат

Это не биография и не учебник. Это аналитическое, глубоко эмоциональное, а иногда — интимное исследование психолога. Шершнева погружается в письма, мемуары, дневники, исторические контексты — и предлагает читателю не "оценить" героев, а почувствовать их рядом.

Книга построена в формате отдельных историй. В каждой затронут один или несколько запросов, раскрывающих боль, выбор и внутренний путь героя. Это позволяет не только узнать больше об известной фигуре, но и задуматься: "Как это похоже на меня?" И, возможно, найти ответ на собственный вопрос.

Проект уже поддержали известные украинцы

В визуальной версии на YouTube "голосами" героев стали Ольга Сумская, Олег Скрипка, Соломия Витвицкая, Анатолий Анатолич, Рамина Эсхакзай, Оля Цибульская, Алексей Суханов, Анна Добрыднева и другие.

Кому будет интересно:

- Тем, кто интересуется украинской историей в легком, доступном формате рассказов о личной жизни.

- Тем, кто изучает психологию отношений, привязанности, травм.

- Тем, кто ищет ответы на вопрос: как строить отношения во времена потерь, борьбы, внутренних конфликтов.

- Всем, кто хочет увидеть, что любовь — это тоже точка опоры.

Книга выйдет в сентябре 2025 года в издательстве "BookChef"

Автор: Елена Шершнева — психолог, медиаэксперт, автор теле- и радиопроектов.