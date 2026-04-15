Как легко заманить сов в ваш сад: они уничтожат всех мышей и крыс

Совы – не только величественные птицы, но и полезные, поскольку они отпугивают мышей в садах, а поощрить их гнездиться поблизости очень легко.

Садоводы должны помочь им сейчас, поскольку весной им может быть трудно выжить. Апрель – это сезон размножения как для серых, так и для сипух, а это означает, что их спрос на пищу самый высокий, и они часто отправляются дальше, чтобы найти крыс и мышей, пишет OBOZ.UA.

Однако многие люди используют крысиный яд в своих садах в это время года для борьбы с грызунами, что может привести к тому, что совы будут кормить своих птенцов зараженной добычей. Это может привести к быстрому сокращению местных популяций сов, хотя одна сова может съесть десятки грызунов каждую ночь, что делает их одной из самых эффективных форм естественной борьбы с вредителями без необходимости использования химикатов.

Эксперты по дикой природе поделились советами, как поощрить сов прилетать в ваш сад. По их словам, вам просто нужно выключать любое наружное освещение вечером или инвестировать в освещение, активируемое движением.

Совы обладают невероятным ночным зрением и охотятся на грызунов почти в полной темноте, но искусственное освещение мешает их ощущениям и затрудняет поиск добычи.

Если вы хотите, чтобы совы прилетали в ваш сад, вам нужно как можно меньше интенсивного внешнего освещения, а это означает выключение солнечных ламп, фонарей дорожек, фонарей заборов и гирлянд.

Также эксперты советуют не косить газон регулярно или оставлять часть травы длинной, поскольку в дикой природе совы чаще охотятся на грызунов на открытых травянистых участках, таких как поля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что посадить в саду вместо гортензии.

