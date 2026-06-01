Как избавиться от портулака на огороде: действенные способы

Портулак считается одним из самых стойких и самых проблемных сорняков на огороде. Он быстро покрывает почву плотным слоем, активно забирает влагу и питательные вещества и подавляет культурные растения. Самая большая сложность в том, что даже после удаления он часто снова прорастает и проблема возвращается в полном объеме.

Интенсивнее всего портулак распространяется в июне, когда наконец-то устанавливается теплая и сухая погода. Именно в этот период важно не медлить с борьбой. Что именно нужно для этого сделать, рассказало издание VSN.

Сложность выведения портулака с участка объясняется его биологическими особенностями: толстые сочные стебли и листья накапливают воду, семена отличаются высокой жизнеспособностью, а само растение может укореняться даже после того, как его вырвали. Один куст способен образовать тысячи семян, которые остаются жизнеспособными в почве в течение нескольких лет. Вот что поможет в борьбе с этим сорняком на практике.

Регулярная прополка

Лучше всего удалять сорняк на ранней стадии развития, выпалывая его вместе с корневой системой. Важно не оставлять вырванные растения прямо на грядке – даже срезанные части могут укорениться снова, особенно после дождя. Поэтому, в процессе прополки:

собирайте удаленный сорняк в отдельную емкость;

выносите собранный материал за пределы участка;

тщательно высушивайте портулак под прямым солнцем.

Мульчирование

Покрытие почвы слоем мульчи ограничивает доступ света и препятствует прорастанию семян. Это касается всех сорняков, а не только портулака. Для мульчирования используют как органические солому, скошенную траву, опилки, так и агроволокно.

Глубокая перекопка

Важным этапом выведения портулака с огорода является глубокая перекопка земли после завершения сезона. Это позволяет уменьшить количество семян в верхних слоях почвы и затрудняет их прорастание.

Применение гербицидов

В случаях, когда сорняк уже массово разросся, огородники прибегают к химическим средствам. Чаще всего используют препараты на основе глифосата, в частности "Раундап", "Ураган Форте" или "Торнадо". Также применяют "Лазурит" и "Зенкор". Обработку проводят исключительно в сухую и безветренную погоду, строго следуя инструкциям производителя.

Специалисты отмечают: лучший результат дает обработка гербицидами на ранних стадиях роста. Взрослые растения значительно устойчивы к воздействию препаратов из-за плотного воскового слоя на листьях.

Чтобы избежать повторного распространения портулака, важно не оставлять сорняк на грядках, регулярно рыхлить землю, мульчировать междурядья и не допускать его цветения. И не забывайте: только системный подход позволяет постепенно очистить участок и держать этот сорняк под контролем.

