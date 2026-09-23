Как избавиться от накипи в чайнике без химии и соды: простое натуральное средство

Накипь может скапливаться в вашем чайнике быстрее, чем вы думаете. Со временем отложения становятся более заметными, и прибор может работать менее эффективно.

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Однако существует домашнее средство, которое может устранить проблему без использования специализированных средств. Узнайте, что использовать для очистки чайника, пишет OBOZ.UA.

Накипь в чайнике влияет на вкус напитков, увеличивает потребление электроэнергии и удлиняет время кипения, помимо прочего. Поэтому стоит регулярно удалять накипь, обеспечивая не только внешний вид чайника, но и его функциональность и долговечность.

Для этого просто возьмите то, что обычно попадает в мусор: яблочные кожуры. Поскольку они содержат яблочную кислоту, обладающую свойством растворять зубной камень, они могут эффективно помочь с этой проблемой.

Более того, это безопасный метод, который не оставляет послевкусия или неприятного запаха, а также он дешёв и прост.

Как это работает

Использовать этот метод очень просто. Просто возьмите кожуру от 2–3 яблок и положите её в чайник. Затем залейте его водой на 3/4 объема и доведите до кипения.

После этого не выливайте смесь из чайника сразу, а оставьте её там примерно на час, а в случае более толстого слоя накипи – даже дольше.

По истечении отведенного времени осторожно вылейте воду и цедру, затем тщательно промойте чайник. Если на стенках все еще остались следы известкового налета, аккуратно протрите их мягкой губкой.

В заключение будет неплохо ещё раз прокипятить свежую воду и вылить её, чтобы удалить любые остатки. Эту простую процедуру стоит повторять регулярно, особенно если у вас дома жёсткая вода.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как удалить известковый налет из чайника.

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