Как использовать старые чашки: семь полезных идей

Старые чашки, которые больше не используются, могут пригодиться в быту — для хранения вещей или в качестве декора. Есть семь простых способов, которые помогут освободить кухонные шкафы и найти новое применение ненужной посуде.

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Чашки, которые больше не нужны, можно использовать повторно или передать тем, кому они могут пригодиться. Такие советы опубликовало издание Good Housekeeping.

Для кухни и рабочего стола

Одним из самых простых решений является использование чашки в качестве подставки для кухонных принадлежностей. В ней можно хранить лопатки, ложки и другие предметы, которые должны быть под рукой. Если чашка скользит по поверхности, к её дну можно приклеить резиновые ножки.

Также чашка может заменить органайзер на рабочем столе. В ней удобно хранить ручки, карандаши, линейки, пилочки для ногтей и другие мелкие вещи.

Для растений, декора и творчества

Чашку можно превратить в небольшой горшок для растений. Для этого нужно обеспечить надлежащий дренаж, просверлив отверстие в дне, или оставить растение в пластиковом горшке и поставить его внутрь чашки.

Если чашка треснула и стала непригодной для использования, ее можно разбить и создать декоративную мозаику.

Для ванной комнаты, выпечки или благотворительности

Чашку также можно использовать в качестве контейнера для косметических кистей, карандашей для глаз, туши и других предметов с длинными ручками.

Если посуда подходит для использования в микроволновой печи, её можно применять для приготовления десертов, которые выпекаются непосредственно в чашке.

Кроме того, если чашки больше не нужны, их можно передать в местную церковь, столовую для малообеспеченных, приют или благотворительный магазин.

Напомним, переезд — это всегда большой стресс, поэтому любые бытовые лайфхаки, которые могут его облегчить, приносят большую пользу. Один из них предполагает использование старых наволочек, которые вы, наверное, выбрасываете при смене жилья.

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