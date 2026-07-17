Как дружба с людьми младшего возраста влияет на образ жизни: неожиданные результаты исследования

Межпоколенческие отношения не являются распространенным явлением. Однако ученые на протяжении многих лет изучают их влияние на наше здоровье и качество жизни. Оказывается, дружба с более молодыми людьми приносит много пользы обеим сторонам.

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Одним из важнейших исследований является систематический обзор, опубликованный в журнале Aging Research Reviews. Авторы проанализировали результаты 44 исследований взаимодействия пожилых людей с более молодыми. Эти исследования включали межпоколенческие программы и регулярное социальное взаимодействие, пишет OBOZ.UA.

Результаты очевидны. Дружба или отношения с представителями молодого поколения улучшают благополучие и повышают открытость миру. Это позволяет обеим сторонам разрушить стереотипы в отношении людей другого возраста. Это вдохновляет их делать что-то новое и принимать другие точки зрения. Короче говоря, это расширяет их кругозор.

Дружба между пожилыми людьми и молодежью приносит еще больше преимуществ. Роль наставника позволяет им чувствовать себя нужными и уменьшает одиночество.

С другой стороны, она дает возможность узнать о новых технологиях и обычаях. В таких отношениях обе стороны что-то дают и получают, что положительно влияет на их психическое благополучие.

Анализ всех исследований показал, что регулярные контакты, основанные на настоящих отношениях, приносят наибольшую пользу. Разовые встречи оказались значительно менее важными, чем долгосрочная дружба, в которой обе стороны по-настоящему знакомятся, общаются и проводят время вместе.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые выделили у людей семь чувств.

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