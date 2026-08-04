Как долго продлится сильная жара в Украине: синоптик назвала сроки

Сильная жара в Украине продержится ещё несколько дней, после чего температура начнёт снижаться. Синоптики прогнозируют изменение погодных условий уже в начале второй декады августа.

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Вместе с ослаблением жары в страну придет более свежая воздушная масса, возможны дожди с грозами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Когда отступит жара

По прогнозу синоптика, период сильной жары продлится еще около трех дней. Уже 7 августа на западе Украины температура начнет снижаться, а 8–9 августа более свежий воздух охватит большинство регионов.

Таким образом, в конце недели погодные условия станут значительно комфортнее для большинства украинцев.

Какой будет погода в ближайшие дни

До смены воздушной массы Украина будет оставаться одной из самых жарких стран Европы. В частности, 5 августа максимальная температура воздуха составит +32…+39 градусов, местами возможно повышение до +40 градусов.

Осадков в этот период не прогнозируется, будет преобладать сухая и жаркая погода.

Ситуация в Киеве и прогноз на ближайшие дни

В Киеве 5 августа ожидается сухая и очень жаркая погода – температура воздуха днем поднимется до +35 градусов. Аналогичные условия сохранятся еще 6 и 7 августа.

В то же время уже вечером 7 августа возможно поступление более прохладного воздуха, которое принесет дожди с грозами. В течение 8 августа температура снизится, что позволит ощутить заметное облегчение после длительного периода жары.

Как писал OBOZ.UA, начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань сообщил, что Украину накрыла новая волна жары, пришедшая из Африки. В нашей стране столбики термометров поднимутся до отметки 38 градусов по Цельсию, а продлится это все не менее недели, до 7 августа.

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