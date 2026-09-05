Как быстро почистить пригоревший утюг: проверенный способ

Пригоревший утюг может полностью испортить одежду. Поэтому важно тщательно очистить его перед повторным использованием.

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О том, что лучше использовать для удаления грязи и каких домашних средств следует избегать, рассказывает OBOZ.UA.

Пригоревший утюг — это настоящая проблема. Производители предостерегают от чистки его острыми или абразивными инструментами, чтобы не повредить нежное покрытие подошвы. Оставлять его в таком состоянии также нельзя, ведь так вы рискуете испортить свою одежду.

Многие люди используют пищевую соду или уксус для очистки утюга. Вместо этого стоит начать с протирания поверхности влажной тканью из микрофибры. Утюг должен быть полностью остывшим и, конечно же, отключенным от сети.

Пищевая сода, смешанная с водой, образует пасту, которая помогает удалить грязь с вашего утюга. Это хороший метод, но подходит не для каждого утюга. Кристаллы пищевой соды могут поцарапать очень деликатные поверхности, поэтому это не универсальное решение.

То же самое касается использования зубной пасты или других чистящих порошков. Перед этим стоит проверить, разрешает ли инструкция по применению этот тип очистки.

Очистка пригоревшего утюга уксусом также является популярным методом, но производители предостерегают от его использования. Хотя уксус может удалить известковый налет, не допускайте попадания уксуса или других средств для удаления накипи в резервуар для воды. Это может повредить прибор.

Современные утюги обычно оснащены функциями самоочистки, защиты от накипи или удаления накипи. Они также могут иметь съемный коллектор для накипи. Лучше использовать эти функции вместо уксуса. Отверстия для пара в утюге можно чистить ватными палочками.

Просто смочите ватный тампон водой, а затем вытрите им любые остатки из отверстий для пара. Однако, чтобы избежать повреждения поверхности, лучше не вставлять тампоны слишком глубоко и не дотягиваться до острых предметов, таких как иглы или булавки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, зачем наливать уксус в утюг.

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