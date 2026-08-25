Кадровая неопределенность в стратегической энергетике представляет угрозу национальной безопасности, – Омельченко

Кадровая неопределенность в руководстве ключевых государственных энергетических компаний Украины в преддверии отопительного сезона создает риски для национальной безопасности, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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"За полтора месяца до начала отопительного сезона две из трех ключевых государственных энергетических компаний Украины до сих пор работают под руководством временных исполняющих обязанности", – отметил он.

По его словам, полноценного руководителя на данный момент имеет только НЭК "Укрэнерго" – с 1 июля 2025 года компанию возглавляет Виталий Зайченко. В то же время управленческая определенность отсутствует в НАЭК "Энергоатом" и НАК "Нафтогаз Украины".

Омельченко подчеркнул, что в условиях войны статус исполняющего обязанности является не только формальностью, поскольку может затруднять стратегическое планирование, принятие оперативных решений, привлечение международного финансирования и переговоры с иностранными партнерами и кредиторами. "Ежедневные решения по ремонтам, накоплению газа, защите инфраструктуры и реагированию на обстрелы требуют конкретной личной ответственности", – подчеркнул эксперт.

Наиболее критичной, по его мнению, является ситуация с "Нафтогазом", от которого зависят объемы добычи и импорта газа, наполнение подземных хранилищ и стабильное теплоснабжение.Омельченко считает, что для решения проблемы необходимо как можно скорее провести прозрачные конкурсы и назначить профессиональных и независимых руководителей с безупречной репутацией, а также предоставить им полный объем полномочий для оперативного реагирования на вызовы войны.

"Если вопрос кадровой определённости не решается на уровне Кабмина и наблюдательных советов, его необходимо безотлагательно вынести на рассмотрение СНБО", – отметил он.

По словам эксперта, кадровая стабильность в стратегической энергетике является вопросом национальной безопасности, а цена ошибки во время отопительного сезона – это стабильность электро- и теплоснабжения для миллионов украинцев.