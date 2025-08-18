Выезд за границу мужчин до 22 лет: когда Кабмин одобрит решение

Кабинет министров Украины до конца текущей недели может принять постановление, которое позволит мужчинам до 22 лет свободно пересекать границу. Наработка соответствующего документа уже началась.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, передает "Суспільне". Она отметила, что соответствующее решение будет приниматься Кабинетом министров и не потребует внесения изменений в законодательство.

Детали

"Это будет постановление Кабмина, которое сейчас нарабатывается. Это решение, которое не требует законодательных изменений, поэтому это будет на уровне Кабмина", – отметила Свириденко.

В то же время она не уточнила деталей текста документа.

Что предшествовало

12 августа в выступлении на Украинском молодежном форуме "2025: Молодежь Здесь!" президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине могут разрешить выезд за границу мужчинам до 22 лет. Проработать этот механизм поручено Кабинету министров.

"Это поможет почувствовать больше свободы, больше уверенности многим украинским семьям. Я поручил правительству вместе с военным командованием проработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев. В настоящее время есть ограничения до 18 лет на границе, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении", – сказал он.

