Кабачковые оладьи по-новому: добавьте грибной соус и много сыра

Привычные кабачковые оладьи можно приготовить по-новому. Приготовьте блюдо с нежным грибным соусом, а также добавьте много сыра. Все это нужно запечь в духовке, поэтому блюдо не будет жирным.

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Идея приготовления кабачковых оладий с грибами и сыром опубликована на странице hot spicyua в instagram.

Ингредиенты для оладий:

кабачки – 2 средние (примерно 500 г)

яйцо – 1 шт.

мука – 2-3 ст.л. (ориентируйтесь на консистенцию)

соль, перец – по вкусу

чеснок – 1 зубчик

сметана – 1 ст.л.

зелень (укроп, петрушка)

Ингредиенты для грибной начинки:

грибы шампиньоны – 250 г

свежий бекон – 40 г

сливки 20% – 100 мл.

лук – 1 шт.

специи

масло – для жарки

сыр моцарелла – 150 г

Способ приготовления:

1. Натереть кабачки, посолить.

2. Дать постоять 10 минут.

3. Отжать жидкость.

4. Добавить яйцо, муку, черный перец, чеснок, сметану, зелень. Перемешать.

5. Обжарить 4 одинаковых оладьи до румяной корочки (по 2–3 мин с каждой стороны). Диаметр 8-10 см.

6. лук мелко нарезать и обжарить до прозрачности.

7. Добавить нарезанные грибы, бекон, жарить до испарения влаги.

8. Влить сливки, тушить до загустения 2 минуты. Посолить.

9. В форму выложить: оладья – грибная начинка – сыр – оладья – грибная начинка – сыр.

10. Запекать в духовке при температуре 200 градусов до румяной корочки.

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