Кабачковые оладьи по-новому: добавьте грибной соус и много сыра
Привычные кабачковые оладьи можно приготовить по-новому. Приготовьте блюдо с нежным грибным соусом, а также добавьте много сыра. Все это нужно запечь в духовке, поэтому блюдо не будет жирным.
Идея приготовления кабачковых оладий с грибами и сыром опубликована на странице hot spicyua в instagram.
Ингредиенты для оладий:
- кабачки – 2 средние (примерно 500 г)
- яйцо – 1 шт.
- мука – 2-3 ст.л. (ориентируйтесь на консистенцию)
- соль, перец – по вкусу
- чеснок – 1 зубчик
- сметана – 1 ст.л.
- зелень (укроп, петрушка)
Ингредиенты для грибной начинки:
- грибы шампиньоны – 250 г
- свежий бекон – 40 г
- сливки 20% – 100 мл.
- лук – 1 шт.
- специи
- масло – для жарки
- сыр моцарелла – 150 г
Способ приготовления:
1. Натереть кабачки, посолить.
2. Дать постоять 10 минут.
3. Отжать жидкость.
4. Добавить яйцо, муку, черный перец, чеснок, сметану, зелень. Перемешать.
5. Обжарить 4 одинаковых оладьи до румяной корочки (по 2–3 мин с каждой стороны). Диаметр 8-10 см.
6. лук мелко нарезать и обжарить до прозрачности.
7. Добавить нарезанные грибы, бекон, жарить до испарения влаги.
8. Влить сливки, тушить до загустения 2 минуты. Посолить.
9. В форму выложить: оладья – грибная начинка – сыр – оладья – грибная начинка – сыр.
10. Запекать в духовке при температуре 200 градусов до румяной корочки.
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