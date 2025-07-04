К программе 'Теплый дом' от Львовского городского совета присоединился государственный банк

Государственный Sense Bank и Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета заключили генеральный договор о сотрудничестве.

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Об этом сообщили финансисты на своем официальном сайте.

Согласно новости, документ призван помочь местным ЖСК и ОСМД получить частичную компенсацию по кредитным соглашениям, заключенным для энергосбережения, реконструкции, а также модернизации многоквартирных домов во Львове в рамках городской программы "Теплый дом".

Как отмечается в сообщении, львовские ЖСК и ОСМД, которые заключат кредитное соглашение с Sense Bank на реализацию проектов, предусмотренных городской программой, смогут получить частичную компенсацию по кредиту в размере до 30% суммы (тела) кредита. Максимальный размер указанной компенсации составляет 1 млн грн по одному кредитному договору.

Кроме того, банкиры отмечают, что компенсации по программе "Теплый дом" сочетаются с другими программами, в частности – "ЭНЕРГОДОМ" от Фонда энергоэффективности и государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%".

Член правления Sense Bank Андрей Соколов назвал подписание генерального договора между Банком и департаментом жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета важным шагом к улучшению комфорта жителей города и повышению энергоэффективности многоквартирных домов.

"Для Sense Bank поддержка программ и инициатив, направленных на развитие энергоэффективных проектов, – это принципиальная и последовательная политика, которую мы внедряем уже довольно длительное время. С подписанием этого договора мы открываем новые возможности для львовян, которые стремятся сделать свои дома теплее, повысить комфорт, улучшить условия проживания и уменьшить энергопотребление", – подчеркнул Андрей Соколов.

"Мы рады сообщить, что к программе "Теплый дом" присоединился еще один партнер – Sense Bank. Это расширяет возможности для ОСМД и ЖСК во Львове, которые стремятся повысить энергоэффективность своих домов. Привлечение новых финансовых учреждений свидетельствует о доверии к программе и ее эффективности. Чем больше банков – тем больше шансов для жителей получить выгодные кредиты и реализовать важные проекты по модернизации жилья", – отметил начальник отдела сопровождения ОСМД Сергей Солтис.

Напомним, что в прошлом году государственный Sense Bank проводил всеукраинскую образовательную программу "Источник Энергии", в рамках которой совместно с Министерством экономики Украины, Фондом энергоэффективности и Фондом развития предпринимательства рассказывал об имеющихся льготных программах кредитования для бизнеса, территориальных громад, ЖСК и ОСМД.