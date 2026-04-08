Из какого мяса получится самый удачный и вкусный холодец: делимся советами от кулинаров

Домашний холодец – не только вкусное, но и очень полезное блюдо. Готовить его можно практически из любого мяса, но кулинары советуют все же готовить его из домашней птицы, а также не забывайте добавить обязательно рульку, ножки, хвост, именно они дадут идеальную консистенцию блюду.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, из какого мяса готовить холодец, чтобы он получился удачным.

Эти части содержат много хрящей и суставов, обеспечивающих желирующий эффект:

Говядина

Голень или мякоть бедра (лучший вариант для насыщенного вкуса).

Свинина

Лопатка или задняя часть.

Птица

Домашняя курица, петух или голень индейки (индейка делает блюдо более диетическим и легким).

Чаще всего хозяйки смешивают несколько видов мяса для сбалансированного вкуса:

Классический микс: свиная рулька + говяжья голень.

Домашний вариант: свиные ножки + домашний петух или курица.

Диетический: индюшачьи голени + куриные лапки для застывания.

Совет: чтобы бульон был прозрачным, обязательно вымачивайте мясо в холодной воде в течение 3-5 часов перед варкой и тщательно снимайте пену после закипания.

