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Из чего приготовить самый удачный кляр для сочных и вкусных отбивных: понадобится один ингредиент

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт отбивных

Куриное филе – лучший продукт для приготовления сочных и вкусных отбивных, котлет. Для того, чтобы отбивные были сочными, главное – приготовить удачный кляр. 

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Сочные отбивные

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного кляра из сыра для сочных и вкусных отбивных. 

Рецепт кляра

Ингредиенты: 

  • Куриное филе – 2 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Паприка – 1 ч.л
  • Мука – 100 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Петрушка – 2 ст.л
  • Сыр – 150 г
  • Чеснок – 2 зуб. 

Способ приготовления: 

1. Куриное филе разрезать вдоль, но не до конца, отбить, убрать лишнюю влагу, добавить соль и перец. 

Филе для блюда

2. Обвалять филе в муке с обеих сторон.

Кляр для филе

3. Яйца взбить, добавить петрушку, сыр, чеснок и паприку.

Приготовление отбивных

4. Куриное филе окунуть в яичную смесь, сразу выложить на хорошо разогретую сковороду и жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые отбивные

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