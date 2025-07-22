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Из чего приготовить самый удачный кляр для сочных и вкусных отбивных: понадобится один ингредиент
Куриное филе – лучший продукт для приготовления сочных и вкусных отбивных, котлет. Для того, чтобы отбивные были сочными, главное – приготовить удачный кляр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного кляра из сыра для сочных и вкусных отбивных.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 2 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Паприка – 1 ч.л
- Мука – 100 г
- Яйца – 3 шт.
- Петрушка – 2 ст.л
- Сыр – 150 г
- Чеснок – 2 зуб.
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрезать вдоль, но не до конца, отбить, убрать лишнюю влагу, добавить соль и перец.
2. Обвалять филе в муке с обеих сторон.
3. Яйца взбить, добавить петрушку, сыр, чеснок и паприку.
4. Куриное филе окунуть в яичную смесь, сразу выложить на хорошо разогретую сковороду и жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.
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