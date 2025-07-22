Из чего приготовить самый удачный кляр для сочных и вкусных отбивных: понадобится один ингредиент

Куриное филе – лучший продукт для приготовления сочных и вкусных отбивных, котлет. Для того, чтобы отбивные были сочными, главное – приготовить удачный кляр.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного кляра из сыра для сочных и вкусных отбивных.

Ингредиенты:

Куриное филе – 2 шт.

Соль, перец – по вкусу

Паприка – 1 ч.л

Мука – 100 г

Яйца – 3 шт.

Петрушка – 2 ст.л

Сыр – 150 г

Чеснок – 2 зуб.

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезать вдоль, но не до конца, отбить, убрать лишнюю влагу, добавить соль и перец.

2. Обвалять филе в муке с обеих сторон.

3. Яйца взбить, добавить петрушку, сыр, чеснок и паприку.

4. Куриное филе окунуть в яичную смесь, сразу выложить на хорошо разогретую сковороду и жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: