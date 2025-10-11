Иврит вместо русского: в Украине планируют изменить перечень миноритарных языков

Украина готовится обновить список региональных и миноритарных языков, которые подпадают под защиту Европейской хартии. Из него планируют исключить русский и молдавский, а еврейский язык заменить на иврит. В перечень добавят чешский.

Кабинет министров принял соответствующий законопроект и предлагает Верховной Раде его поддержать. Об изменениях сообщил постоянный представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Правительство объяснило цель изменений

По словам Мельничука, Кабмин одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков". Речь идет о согласовании украинского законодательства с новым переводом Хартии, который Министерство иностранных дел подготовило еще в январе 2024 года.

Документ предусматривает изменения в нескольких законах – "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" и "О медиа". Все они должны быть приведены в соответствие с обновленным текстом международного документа.

Обновленный перечень и особая защита

В обновленном перечне языков, к которым применяется особый режим поддержки, останутся белорусский, болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, а также новые – чешский и иврит.

Таким образом, русский и молдавский языки будут исключены, а еврейский заменен на иврит. Правительство объясняет, что это шаг к актуализации украинского законодательства в соответствии с международными обязательствами, а также к корректному толкованию языковых прав в рамках Хартии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что доля школьников, которые общаются на русском языке на уроках, остается довольно высокой – 39% учеников. Несмотря на это, этот показатель снизился, ведь в 2023 году таких детей был 41%, в 2024 – 48%. В то же время, на переменах этот показатель еще выше: 49% в 2023 году, 57% – в 2024-м и 51% – в 2025 году.

Комментируя результаты мониторинга, языковой омбудсмен отметила, что особое беспокойство вызывают языковые приоритеты молодежи в интернет-пространстве.

