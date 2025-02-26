Від КАТА Петра першого до Володимира КРИВАВОГО путіна:

Видео дня

історичні уроки для воюючої України.

"Це той Перший, що розпинав

нашу Україну,

А вторая доконала

Вдову сиротину.

Кати! кати! людоїди!

Наїлись обоє,

Накралися￼; а що взяли

На той світ з собою?"

Тарас ШЕВЧЕНКО

Після багаторічної дискусії та ганебних і часами дивних аргументів чиновництва, так званий Петро перший нарешті залишає публічний простір Полтави.

І тут читаю, що здавалося б притомні люди проливають сльози за відсутність ЕСТЕТИКИ у процесі очищення публічного простору української Полтави від російських ВБИВЦЬ і КАТІВ нашого народу.

Нагадую, що так званий Петро Перший - правдивий історичний вчитель терориста Путіна. Це він вчив російських україножерів, як треба знищувати українців, які прагнуть вільно і щасливо жити на СВОЇЙ, БОГОМ ДАНІЙ ЗЕМЛІ. Бо перед Бучею, Маріуполем і Кременчуком був Батурин, в якому російські кати Петра знищили біля 14 тисяч людей та зруйнували 20 церков з монастирем. Понад 30 тисяч - посаджено на палю, четвертовано, колесовано, повішено, спалено…

Нагадаю, як одне із французьких видань описувало це "Батуринську різанину":

"Усі мешканці Батурина без огляду на вік і стать вирізані, як наказують нелюдські звичаї м@скалів…Ціла Україна купалася в крові".

А ще за оплакуваного полтавськими і київськими малоросами "того Першого, що розпинав Україну:

- в 1709 році нанесено удар по українській освіті: в Києво-Могилянській академії із кількох тисяч студентів дозволили залишити 161, а найкращих викладачів забрано до Москви:

- в 1713 році за Петра перейменовують здебільшого угро-фінську та тюркську Московщину на "Росію", вкравши нашу історію та нашу назву "Русь";

- в 1720-25 рр. на будівництві нової столиці Петра загинуло десятки тисяч українців;

- в 1722 році створено Малоросійську колегію і на довший час похоронено ідею Незалежності України…

І, насамкінець, учням табачників у міністерствах, відомствах, міській владі, московських церквах та їх прихильникам, які після щоденних руйнувань і жертв від російської орди ката Петра і терориста Путіна, продовжують вболівати за "Единую, святую Русь"та "великую российскую культуру", пропоную промовисту цитату вашого Льва Толстого про вашого Петра Першого:

"Беснующийся, пьяный, сгнивший от СИФИЛИСА ЗВЕРЬ чверть столетия губит людей, казнит, жжёт, закапывает живьем в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествует…

Сам забавляясь, рубить головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных органов и подобиями Евангелий - ящиком с водкой славит Христа…

Коронует бл@дь свою и своего любовника, розоряет Россию и казнит сына и умирает от сифилиса, и не только не понимают его злодейств, но до сих пор не перестают восхваления доблестей этого ЧУДОВИЩА, и нет конца всякого рода ПАМЯТНИКОВ ЕМУ…"

Повне зібрання творів Льва Толстого, Москва, 1936., том 26., ст. 568-569.

І от читаючи цей весь ватно-російський треш про відсутність естетики та наукового обґрунтування в очищенні публічного простору нашої воюючої Держави від сумновідомих катів переконаний, що

НЕМАЄ ЖОДНОЇ потреби зберігати їх в наших музеях.

Краще і справедливіше було б повернути їх на свою історичну батьківщину, обмінявши на наших ГЕРОЇВ, які досі знаходяться в полоні країни варварства, мародерства і тероризму.