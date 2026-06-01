'Историческая операция': Зеленский отметил государственными наградами участников 'Паутины'. Видео

Участники спецоперации "Паутина" получили государственные награды. Награждение состоялось в понедельник, 1 июня, – в тот самый день, когда год назад украинские FPV-дроны атаковали вражеские самолеты на аэродромах в тылах России.

Награды людям, без которых "Паутина" не состоялась бы, вручил президент Владимир Зеленский. Он сообщил об этом в Telegram, где также опубликовал видео поражений российской авиационной техники.

Личности причастных к этой спецоперации не раскрываются. "Называть их не имеем права – все абсолютно тайно до сих пор и еще долго будет", – отметил глава государства.

"Паутину" он назвал исторической операцией Службы безопасности Украины. Все этапы – от логистики до определения целей ударов – тщательно продумывались, готовились и именно 1 июня 2025 года состоялся завершающий этап.

"Так далеко, как украинская дальнобойность еще не достигала. Так метко, как никто в России не ожидал. И так справедливо, как заслуживает стратегическая авиация врага", – заявил Зеленский.

Благодаря "Паутине" 41 российский самолет был уничтожен или поврежден. До этого РФ еще ни разу не теряла такую технику в таком количестве из-за значительно более дешевых ударных беспилотников.

"Украина в очередной раз доказала, что умеет действовать асимметрично, обороняется активно и действительно креативно и что Россия не имеет шанса одолеть украинскую смелость. Украина всегда будет на шаг впереди – в технологичности, в храбрости и в умении привлечь внимание мира и привлечь поддержку миллионов человеческих сердец", – убежден президент.

Он обратил внимание, что теперь практически ежедневно агрессор ощущает на себе дальнобойные украинские санкции за эту войну.

"Мы не начинали войны, не провоцировали ее, и единственное, чего хотели для Украины и украинцев, – это мир. Но пока россияне выбирают обратное и пока Россия делает все, чтобы затягивать эту войну и расширять ее, украинцы продолжат находить такие ответы, которые точно сработают.

Спасибо всем нашим воинам за меткость! Спасибо СБУ за дальнобойное лидерство! Спасибо каждому, кто нам помогает! Слава Украине!" – заявил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– 1 июня 2025 года СБУ провела одну из самых масштабных и результативных спецопераций за время полномасштабной войны – "Паутина". Эта атака не только нанесла захватчикам многомиллиардные убытки, но и разрушила миф о недосягаемости глубокого тыла Российской Федерации.

– В рамках операции украинская сторона применила 117 беспилотников с нестандартными боевыми характеристиками: дроны были оснащены двухкомпонентным кумулятивно-фугасным зарядом, способным не просто пробивать корпус самолета, но и взрываться внутри, нанося критические повреждения.

