Имеют дорогой вайб: комнатные цветы для новичков, которые точно поразят гостей

Самый быстрый и простой способ придать помещению шика, это украсить его живой зеленью. Но далеко не каждый имеет природный талант к садоводству и в состоянии обеспечить комнатным растениям должный уход, чтобы они имели пышный вид и действительно украшали пространство. Простой выход в таком случае – выбирать неприхотливые виды.

Видео дня

Блог Марты Стюарт расспросил профессионалов о цветах, которые требуют минимального ухода, но при этом имеют эффектную внешность. Вам не придется тратить на них целые часы и при этом они будут производить на ваших гостей большое впечатление. Хотите легкого старта – начните с них.

Замиокулькас

Замиокулькас идеально подходит для тех, кто имеет трудности с уходом за садом. Его называют элегантным и почти неуничтожимым вариантом, и даже сравнивают с человеком, который обладает способностью выглядеть безупречно сразу после пробуждения. Глянцевые восковые листья останутся шикарными, даже если к растению не прикасались неделями. Замиокулькас легко прощает пропущенный полив, спокойно переносит низкую освещенность и сухой воздух в помещениях. Другими словами, это растение не создает никаких лишних хлопот.

Эпипремнум

Пышные, вьющиеся побеги эпипремнума непременно произведут впечатление на гостей. Их можно направить так, чтобы лианы оплетали полки или книжные шкафы. Это чрезвычайно неприхотливое растение. Его особенность в том, что стебель можно отрезать практически в любом месте, поместить в воду или почву, и он быстро пустит корни. Растение не прихотливо к условиям и способно процветать как при большом количестве солнечного света, так и при его минимуме.

Монстера

Крупные, роскошные листья монстеры становятся настоящим акцентом в интерьере. Такой эффектный вид часто заставляет людей думать, что владелец – опытный садовод, хотя на самом деле вырастить ее очень легко даже начинающему. Экзотический и скульптурный вид огромных листьев монстеры мгновенно делает пространство более изысканным. Но позаботьтесь, чтобы у нее было пространство для роста. А так она выдерживает среднее освещение, хотя лучше всего чувствует себя на ярком свете. Для поддержания здоровья достаточно увлажнять почву еженедельным поливом.

Сансевиерия

Сансевиерия считается самым простым комнатным растением для тех, кто вообще не считает себя способным к садоводству. Она очень хорошо переносит засуху, слабый свет и непоследовательный уход. Это идеальный выбор для занятых, рассеянных или забывчивых людей. Более того, главное правило ухода за ней – избегать чрезмерного полива, который может повредить корням.

Алоэ вера

Алоэ вера любит яркий свет, поэтому солнечный подоконник на кухне будет идеальным местом для ее развития. Важно давать почве полностью просохнуть между поливами, ведь именно чрезмерное увлажнение является самой распространенной ошибкой ухода за вазоном. Отмечается, что алоэ лучше чувствует себя, когда о нем "забывают", чем когда его заливают водой. Также важно обеспечить горшок хорошим дренажем.

Хлорофитум

Хлорофитум отлично смотрится как на рабочем столе, так и в подвесных кашпо под потолком. Получить новые экземпляры чрезвычайно просто, поскольку растение постоянно выпускает тоненькие усики с детками. Достаточно отрезать такой отросток и поставить его в воду или посадить в землю, чтобы впоследствии получить новое полноценное растение. Поскольку они растут очень быстро, вскоре можно собрать целую коллекцию. Даже для новичка это не станет проблемой, ведь хлорофитумы легко адаптируются к разному уровню освещения и режиму полива.

Спатифиллум

Мало какое комнатное растение выглядит так же празднично, как спатифиллум. Он выпускает изящные белые цветы. Именно это цветение часто воспринимается как признак высокого мастерства хозяина. Считается, что заставить растение цвести может лишь тот, у кого "легкая рука". Однако на самом деле за спатифиллумом легко ухаживать. Он выдерживает различные условия освещения, а единственным важным требованием является обеспечение регулярного и достаточного полива.

Колеус

Колеус – это тот яркий всплеск цвета, которого часто не хватает домашнему саду. Его красные, розовые и фиолетовые оттенки листьев создают впечатление профессионального подхода к флористике, хотя само растение очень легко выращивать и размножать. Достаточно сделать срез на стебле, удалить нижние листья и поместить черенок в грунт – он быстро укореняется и идет в рост. Колеусы устойчивы к разному уровню света и демонстрируют отличную жизнеспособность в большинстве условий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как ускорить цветение комнатных растений.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.