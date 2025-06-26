Имел отсрочку, но подписал контракт с ВСУ: в боях за Украину погиб защитник со Львовщины. Фото

На фронте в боях погиб воин Третьей отдельной штурмовой бригады Сергей Скуртул из Львовской области. Он воевал с первых дней полномасштабного вторжения, в дальнейшем, даже имея отсрочку, продолжил до последнего бороться с агрессором.

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Защитнику навеки осталось 37 лет, до своего дня рождения он не дожил около полумесяца. О потере сообщил Стрыйский городской совет в Facebook.

Там отметили, что Сергей Скуртул, 29.06.1987 г. р., родился и вырос в городе Подольск Одесской области. После женитьбы проживал с семьей в Стрые на Львовщине. Оттуда в начале полномасштабной войны добровольцем ушел на фронт.

Солдат служил стрелком-помощником гранатометчика третьего штурмового взвода третьей штурмовой роты второго штурмового батальона 3-й ОШБр.

Уволившись со службы и получив отсрочку от призыва, мужчина не смог сидеть в тылу и в 2024 году подписал контракт с ВСУ. Погиб воин 13 июня 2025 года, выполняя боевое задание в районе села Новомихайловка Донецкой области.

У Героя остались мать и жена, которые тоже – военнослужащие, а также двое детей, которых он растил как своих, и родные.

"Искренне сочувствуем родным. Вечный почет и память настоящему воину и патриоту своей Родины!" – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковском направлении фронта погиб воин 3-й ОШБр Виталий ("Турист") Карвацкий со Львовщины. Он был оператором FPV-дронов.

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