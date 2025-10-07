Была любимая, но так и не успел создать семью: на войне погиб Герой из Запорожья. Фото

В Вольнянске Запорожской области 7 октября попрощались с 26-летним павшим защитником Украины Богданом Горбачевым. В прошлом году мужчина погиб на Луганщине в результате российских штурмовых действий и почти полгода считался пропавшим без вести.

Богдан Горбачев стал на защиту Украины еще в апреле 2022 года, он был водителем противотанкового взвода механизированного батальона. Печальную весть о его гибели принес Вольнянский горсовет.

Что известно о Герое

Богдан Горбачев родился в декабре 1997 года и вырос в городе Вольнянске. Именно здесь он провел детство и юность, закончил Вольнянскую общеобразовательную школу №4, а затем и Вольнянский профлицей.

Богдан в лицее получил специальность слесарь-автомеханик. Именно по этой специальности он был мобилизован 21 апреля 2022 года Запорожским районным ТЦК. После обучения он попал в воинскую часть А7014 водителем противотанкового взвода механизированного батальона.

По данным проекта Ua losses, Богдан пропал без вести в июле 2024 года. Проект ссылается на базу данных МВД, хотя сейчас Богдан уже вычеркнут из числа разыскиваемых.

Что говорят о Герое

Жизнь Богдана Горбачева оборвалась 24 июля 2024 года в селе Макеевка Сватовского района Луганской области. Герой погиб от смертельных ранений во время штурмовых действий противника.

У Богдана осталась его мать, Анна Анатольевна. Также парня ждала с войны его любимая девушка.

"Богдан любил жизнь, был сильным, волевым парнем. Имел любимую девушку, но не успел создать семью. Строил планы на будущее, и судьба распорядилась по другому. Молодой солдат защищал Родину до последнего вздоха", – рассказала городской голова Вольнянска Наталья Мусиенко.

Она поблагодарила за воспитание Героя и выразила искренние соболезнования семье погибшего воина.

