Их изымали из библиотек и не допускали к печати: в Украине выпустят серию 'запрещенных' книг

Истории, которые скрывали и запрещали, теперь доступны для украинского читателя. Цензура, прятавшая от мира упоминания об уникальных литературных произведениях, сейчас кажется почти забытой. Авторы часто опережали свое время в произведениях, и издатели остерегались публиковать тексты на табуированные темы – мятежные, с религиозным подтекстом или о сексуальности.

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Издательство #книголав в начале 2025 года анонсировало новую серию книг "Заборонені" ("Запрещенные"). Это произведения, которые в разное время подвергались цензуре или вызывали острые дискуссии среди читателей. Некоторые из них запрещались официально: их изымали из библиотек и не допускали к печати из-за давления властей или резкого общественного неприятия. Другие не увидели свет не из-за прямых запретов, а из-за сомнений самих авторов или отсутствия поддержки со стороны издателей. Но все они имеют одну общую черту: их темы в свое время считались неудобными, а иногда даже опасными.

Особенность подборки заключается в том, что большинство представленных в ней книг до сих пор мало известно широкой публике. Время и усилия, потраченные на стирание их культурного следа, дали свой результат. Поэтому серия имеет важную миссию: вернуть им видимость и поднять темы, которые были актуальными тогда и остаются такими сегодня.

"Заборонена" – это серия книг, которая выйдет в рамках нашей полки "Бестселлер". Идея этой серии принадлежит соосновательнице издательства #книголав Светлане Павелецкой. Мы стремимся открыть украинским читателям тексты, которые в свое время были запрещены в Европе и Америке по разным причинам. Преимущественно это книги XIX-XX века – период, когда литературе часто ставили рамки из-за религиозных ограничений, сцен сексуального характера или проявления жестокости", – отметила главный редактор Дарья Важинская.

Открывает "Запретную" серию роман "Дом на Манго-стрит" американской писательницы мексиканского происхождения Сандры Сиснерос. История двенадцатилетней Эсперансы, которая пылает любознательностью и детской непосредственностью, начинается после переезда ее семьи в не самый лучший район Чикаго. Здесь девочка открывает для себя новый мир, где радость и веселье переплетаются со страхами и печалями.

В коротких зарисовках-наблюдениях Эсперанса делится историями о своих соседях, их надеждах и мечтах, и в то же время сама ищет место, которое сможет назвать домом:

"Те, кто не знал ничего лучшего, приходят в наш район со страхом. Им кажется, что мы опасны. Они боятся, что мы будем бросаться на них с блестящими ножами. Глупые, заблудились и сбились с пути. Но мы не боимся. Мы знаем, что парень с кривым глазом – это брат Дейви Малыша, а долговязый в соломенной шляпе рядом с ним – это Розин Эдди Ви, а тот здоровяк, похожий на взрослого недоумка, – это Гладунчик, хотя он уже не гладкий, да и не мальчик уже. Вокруг все коричневое, так что мы в безопасности. А вот когда попадаем в район другого цвета, у нас дрожат коленки, мы закрываем окна машин и смотрим прямо перед собой. Да. Вот так оно все время, все время".

Книга, рассказывающая о сложном детстве, силе предубеждений и внутренней воли к переменам, была неоднократно запрещена в американских школах и библиотеках. В 2007 году штат Аризона внес ее в список опасной литературы, "подстрекающей к радикализму". Однако вызов общественным нормам, который разглядели на страницах "Дома на Манго-стрит" – это лишь сложные вопросы к молчаливому окружающему миру.

"Мы также постарались передать эту идею в дизайне. Вместе с нашим арт-директором Кристиной Золотаревой мы разработали концепцию оформления: черные края страниц символизируют тень, в которой эти книги находились годами, а яркая обложка подчеркивает их важность и силу, которую они имеют и сегодня", – говорит Важинская.

Цель этой серии – вернуть такие произведения из тени. Каждая книга будет дополнена специальным предисловием, которое погружает в контекст той эпохи и объясняет причины запрета. Это важно для понимания, ведь то, что когда-то считалось провокационным или неприемлемым, сегодня может восприниматься совсем иначе.