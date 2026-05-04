Идеальное время приближается: когда высаживать пекинскую капусту на огороде

Нежная и сочная пекинская капуста начала приобретать популярность у украинских огородников не так давно. И до сих пор существует миф, что уход за этим овощем довольно сложный.

На самом деле вырастить пекинку на своем огороде может даже человек с небольшим опытом. Она довольно холодостойкая и закладывает кочаны, пока день еще не очень длинный. Когда правильно высевать и как выращивать пекинскую капусту, рассказало издание "Сам себе агроном".

Что такое пекинская капуста

Это однолетняя холодостойкая культура, которую чаще всего выращивают как салатное растение. В кулинарии обычно используют только листья. На самом деле выращивание этой культуры не является сложным, если учесть ключевую особенность: формирование кочанов происходит только в условиях короткого светового дня. Именно поэтому лучшие сроки для ее выращивания – ранняя весна или начало осени.

Чтобы точно получить урожай, семена высевают в открытый грунт уже в середине апреля, хотя это можно делать и в начале мая. Чтобы получить ранний урожай, посев проводят раньше, но проращивают овощ под пленкой.

Если вас пугает нестабильная весенняя погода, то имейте в виду, что растение хорошо переносит похолодание и способно выдерживать температуру до -5 °С. Наилучшие результаты дает выращивание в теплицах или парниках, ведь там легче контролировать условия. В открытом грунте избыток осадков или недостаток влаги могут негативно повлиять на качество капусты: листья становятся грубее и теряют сочность.

Как правильно сажать и ухаживать за пекинской капустой

Технология выращивания пекинки во многом схожа с салатом, но имеет свои нюансы:

семена заделывают в почву примерно на 1 см;

междурядья оставляют около 40 см в ширину;

почва должна быть умеренно влажной, без застоя воды;

после появления всходов их прореживают, оставляя самое сильное растение;

для активного роста нужны регулярные поливы и подкормки;

из-за короткого периода вегетации пекинская капуста начинает требовать азотных и фосфорных удобрений, которые вносят в течение почти всего периода роста.

В уходе культура требует стабильного увлажнения, но не терпит чрезмерного количества воды. Наибольшая потребность в поливе приходится на конец лета – начало осени, когда формируются початки. В то же время следует учитывать поверхностную корневую систему: во время прополки легко повредить корни, что сразу тормозит развитие растения.

Собирают пекинскую капусту вместе с корнем, причем обязательно в сухую погоду. Это позволяет лучше сохранить кочаны. При правильном сборе и условиях хранения овощи могут лежать до трех месяцев. Важно успеть снять урожай до первых заморозков.

Выращивание пекинской капусты с огурцами

Опытные огородники часто используют пекинку как уплотнитель для основных культур, в частности огурцов и томатов. Важно лишь своевременно убрать капусту, чтобы она не мешала уходу за основными растениями. В таких условиях она растет примерно 25-45 дней.

Семена высевают вдоль рядков огурцов, отступив около 20 см. Всходы появляются быстро, а в жару растения хорошо себя чувствуют благодаря частичному затенению. Обе культуры любят влагу, поэтому регулярный полив идет на пользу всему парнику. Особенно активно пекинская капуста развивается в августе, когда условия становятся более благоприятными.

Этот овощ ценится за нежный вкус и пользу. Осенью из него готовят свежие блюда, добавляют в супы, в частности в борщ. Листья прекрасно подходят для голубцов, ведь они мягкие и не требуют длительной обработки. Крупные листья легко заворачиваются, а сочные черешки можно использовать в салатах.

