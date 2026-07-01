HR Days 2026: в Киеве состоится один из крупнейших форумов для HR-руководителей и руководителей бизнеса

23–24 июля 2026 года в Киеве состоится HR Days 2026 – один из крупнейших профессиональных форумов Украины для HR-директоров, генеральных директоров, руководителей компаний и экспертов в области управления персоналом.

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Уже 22-й год подряд HR Days объединяет профессиональное сообщество для обсуждения самых актуальных вызовов, с которыми сегодня сталкиваются бизнес и команды.

Тема форума в этом году – "Культура поддержки и смыслов в действии".

В течение двух дней более 500 участников и свыше 80 спикеров будут обсуждать вопросы лидерства, трансформации организаций, развития корпоративной культуры, HR-технологий, продуктивности команд, вовлеченности сотрудников и будущего работы.

Среди спикеров – руководители и HR-лидеры таких компаний, как МХП, Mars Ukraine, Укрзализныця, ROSHEN, Новая Почта, ПриватБанк, INGO, COMFY, "Прозоро", ВУСО, "АрселорМиттал Кривой Рог", KNESS и других компаний-лидеров украинского рынка, которые сегодня формируют практику управления человеческими ресурсами в Украине.

В программе форума:

более 80 практических кейсов и выступлений;

4 параллельных тематических потока;

панельные дискуссии с участием CEO и HRD ведущих компаний;

обсуждение реальных кейсов трансформаций, развития культуры и управления изменениями;

современные решения в сфере HR Tech и цифровизации;

возможности для профессионального нетворкинга и обмена опытом.

Откроет форум стратегическая дискуссия "Люди как стратегия: какие решения меняют бизнес сегодня?" с участием руководителей компаний-лидеров украинского рынка.

Участники смогут выбрать наиболее актуальные для себя темы среди четырёх параллельных потоков программы, а также принять участие в профессиональном нетворкинге и обмене опытом с коллегами из разных отраслей.

HR Days традиционно собирает представителей крупнейших работодателей страны и является площадкой для обсуждения решений, определяющих эффективность, устойчивость и конкурентоспособность организаций.

Ознакомиться с программой и спикерами форума, а также зарегистрироваться для участия можно на сайте:

https://hr-days.com