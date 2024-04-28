Вербное воскресенье: сильнейшие молитвы за детей и здоровье

28 апреля христиане восточного обряда отмечают Вербное воскресенье. В этот день верующие идут в церкви освящать веточки вербы – эта традиция связана с входом Иисуса Христа в Иерусалим.

Символом праздника является верба, заменившая пальмовые веточки – именно ими приветствовали Иисуса. Верба олицетворяет восстановление природы и вечную жизнь. Согласно поверьям, освященные веточки защищают дом от всего злого и приносят семье согласие и крепкое здоровье. OBOZ.UA публикует сильнейшие молитвы, которые принято читать в Вербное воскресенье.

Что принято делать в Вербное воскресенье

Согласно событиям, описанным в Новом Завете, когда Иисус пришел в Иерусалим, люди встречали его пальмовыми ветвями и криками "Осанна!". В Украине пальмовые ветви заменили ивовыми.

Наверное, каждый слышал о традиции "бить" друг друга освященной ивой и приговаривать: ""Не я б'ю – верба б'є, За тиждень Великдень, Недалечко червоне яєчко!". При этом принято желать здоровья и изобилия: "Будь великий, як верба, і здоровий, як вода, і багатий, як земля!".

В Вербное воскресенье верующие собирают веточки вербы в букеты и освящают их в церкви. В этот день соблюдают запреты: не занимаются тяжелым физическим трудом или рукоделием, не работают в поле или на огороде. Продолжается Великий пост, так что верующие не употребляют молочные продукты, яйца, мясо.

Молитва на Вербное воскресенье

Господи Боже наш, сильний і міцний у битві, Тебе на допомогу, недостойні, закликаємо і смиренно молимо: прости милостиво руку Твою і покрий країну нашу від війни, лихоліття та страждань.

Не на лук свій сподіваємось, і не зброя наша врятує нас, але про Твою всемогутню допомогу благаємо: збережи Вітчизну нашу в світі, пом'якшити милістю Твоєї серця ворогів очерствілі, злі наміри їх відверни, молимося Тобі, Великодержавний Царю, вислухай нас і помилуй.

Поглянь з небес, Владико, і не дай ворогам нашим меч свій підняти, і лук свій натягнути, щоб вразити нас - бідних рабів Твоїх, що славлять тебе православно.

Незабаром змінюй скорботу нашу на радість, а біду на твердий світ. Не допусти страждань матерів і сліз дитячих, а їхні молитви за нас грішних і непотрібних прийми як кадило запашне перед Престолом величності Твоєї, підносячи Україні наш мир і спокій.

Молитва в защиту детей

Молитва для освящения вербы

Если сходить в церковь нет возможности, освятить вербу можно дома. Освящение святой водой может совершить старший член семьи, произнося молитву:

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