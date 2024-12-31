С Щедрым вечером: теплые поздравления и открытки

По новому календарю 31 декабря украинцы, кроме новогоднего вечера, отмечают также Маланки или Щедрый вечер. Это давний украинский праздник, известный интересными традициями. В этот день одевают яркие костюмы, поют щедривки, водят "козу" и вечером садятся праздновать в семейном кругу.

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Кроме щедривок на Маланки звучат также поздравления и пожелания счастья и достатка хозяевам. Хотя сейчас щедровников стало меньше, однако украинцы радостно поздравляют друг друга, даже находясь за тысячи километров.

OBOZ.UA собрал лучшие поздравления со Щедрым вечером, от которых станет тепло в каждом доме.

***

Нехай серце веселиться в Щедрий вечір, а думки про земне і тяжке тікають! Радійте, смійтеся та не втрачайте надії! Нехай любов панує у вашій родині, а цей вечір стане по-справжньому щасливим! Щастя і злагоди вашому дому, здоров’я, достатку!

***

Веселих гостей і смачної куті! Нехай Щедрий вечір прийде в дім разом із щастям, добробутом і миром! Нехай у новому році на вашому столі завжди будуть смачні страви, а справи, які ви починаєте, завершуються успішно!

***

Щастя зичимо родині,

Миру – неньці-Україні,

Всім достатку і везіння,

У сім’ї порозуміння!

З Щедрим вечором!

***

В нашій Україні

Свято гарне є!

Це Щедрівка з сином

Щедриком іде!

Віхола танцює

З Щедриком вгорі,

І Щедрівку чути

В кожному дворі!

Весь народ радіє,

Пісеньки співа.

В тих піснях лунають

Чарівні слова.

На добро, достаток,

Щастя та любов

Шле благословіння

Чудо-дзвін церков!

Панував завжди щоб

В Україні мир,

Землю нашу рідну

Бог благословив!

***

Щедрий вечір, Новий рік –

Ми вітаємо усіх

Діти хай у вашім домі

Будуть всі весь час здорові,

Господиня хай радіє,

А господар має втіху:

Новий рік добро навіє,

Хай приспить щедрівка лихо.

Щедрий вечір, щедрівонька –

Прилетіла ластівка,

Гарно пісню заспівала,

Всій землі защедрувала.

Ми почули голос птиці,

Пісню з нею заспівали.

Приготуйте нам гостинці,

Що ми Вам защедрували.

***

Щедрий вечір, добрий вечір —

І дорослим, і малечі!

Щастя, радості, любові,

Щоб завжди були здорові

І багаті, і веселі

І надворі, і в оселі.

Щоб Господь оберігав,

Вам усе потрібне дав,

Щоб ви квітли з кожним кроком,

Отже, всіх вас з Новим роком!

***

Йшов він лісом, йшов він степом,

Містом і селом,

Щоб велику Україну

Обгорнуть теплом.

У родину нашу дружну

Тихо увійшов

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки,

Сміх і тут, і там.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Українці, вам!

***

Щедро-щедро стіл накритий!

Буде рік багатий, ситий,

Буде щастя і здоров'я,

Жити будете з любов'ю,

Чесні будуть справи й дії,

Всі здійсняться ваші мрії!

Щедро-щедро вам бажаю!

З Щедрим вечором вітаю!

***

Нехай серце веселиться у Щедрий вечір, а думки про земне й тяжке тікають! Радійте, смійтеся і не втрачайте надії! Нехай любов панує у вашій родині, а цей вечір стане по-справжньому щасливим! Щастя і злагоди вашому дому, здоров'я, достатку!

***

Нехай Всевишній наповнює по вінця ваш келих віри, щоб випити його з тим усвідомленням, що все буде добре. Нехай у Щедрий вечір в голові народжуються благі думки, світлі бажання, добрі та щедрі слова.

***

Щедрую, пане газдо,

На довгії роки!

Щоб вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

***

Щедрий вечір, Новий рік –

Ми вітаємо усіх.

Будьте щедрі та багаті,

Пісня хай дзвенить у хаті.

Господиня, наче квітка,

А господар, ніби сокіл,

І такі ж хороші дітки.

З новим щастям, з Новим роком.

Я щедрівочку свою

Добрим людям роздаю.

Ви її усім співайте,

Всюди радість засівайте.

Ранее OBOZ.UA писал, что нельзя делать в Щедрый вечер. Существует много народных примет, как привлечь удачу и уберечь дом от несчастий.

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