С Щедрым вечером: теплые поздравления и открытки
По новому календарю 31 декабря украинцы, кроме новогоднего вечера, отмечают также Маланки или Щедрый вечер. Это давний украинский праздник, известный интересными традициями. В этот день одевают яркие костюмы, поют щедривки, водят "козу" и вечером садятся праздновать в семейном кругу.
Кроме щедривок на Маланки звучат также поздравления и пожелания счастья и достатка хозяевам. Хотя сейчас щедровников стало меньше, однако украинцы радостно поздравляют друг друга, даже находясь за тысячи километров.
OBOZ.UA собрал лучшие поздравления со Щедрым вечером, от которых станет тепло в каждом доме.
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Нехай серце веселиться в Щедрий вечір, а думки про земне і тяжке тікають! Радійте, смійтеся та не втрачайте надії! Нехай любов панує у вашій родині, а цей вечір стане по-справжньому щасливим! Щастя і злагоди вашому дому, здоров’я, достатку!
***
Веселих гостей і смачної куті! Нехай Щедрий вечір прийде в дім разом із щастям, добробутом і миром! Нехай у новому році на вашому столі завжди будуть смачні страви, а справи, які ви починаєте, завершуються успішно!
***
Щастя зичимо родині,
Миру – неньці-Україні,
Всім достатку і везіння,
У сім’ї порозуміння!
З Щедрим вечором!
***
В нашій Україні
Свято гарне є!
Це Щедрівка з сином
Щедриком іде!
Віхола танцює
З Щедриком вгорі,
І Щедрівку чути
В кожному дворі!
Весь народ радіє,
Пісеньки співа.
В тих піснях лунають
Чарівні слова.
На добро, достаток,
Щастя та любов
Шле благословіння
Чудо-дзвін церков!
Панував завжди щоб
В Україні мир,
Землю нашу рідну
Бог благословив!
***
Щедрий вечір, Новий рік –
Ми вітаємо усіх
Діти хай у вашім домі
Будуть всі весь час здорові,
Господиня хай радіє,
А господар має втіху:
Новий рік добро навіє,
Хай приспить щедрівка лихо.
Щедрий вечір, щедрівонька –
Прилетіла ластівка,
Гарно пісню заспівала,
Всій землі защедрувала.
Ми почули голос птиці,
Пісню з нею заспівали.
Приготуйте нам гостинці,
Що ми Вам защедрували.
***
Щедрий вечір, добрий вечір —
І дорослим, і малечі!
Щастя, радості, любові,
Щоб завжди були здорові
І багаті, і веселі
І надворі, і в оселі.
Щоб Господь оберігав,
Вам усе потрібне дав,
Щоб ви квітли з кожним кроком,
Отже, всіх вас з Новим роком!
***
Йшов він лісом, йшов він степом,
Містом і селом,
Щоб велику Україну
Обгорнуть теплом.
У родину нашу дружну
Тихо увійшов
І до кожного серденька
Світлий шлях знайшов.
Залунали скрізь щедрівки,
Сміх і тут, і там.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Українці, вам!
***
Щедро-щедро стіл накритий!
Буде рік багатий, ситий,
Буде щастя і здоров'я,
Жити будете з любов'ю,
Чесні будуть справи й дії,
Всі здійсняться ваші мрії!
Щедро-щедро вам бажаю!
З Щедрим вечором вітаю!
***
Нехай серце веселиться у Щедрий вечір, а думки про земне й тяжке тікають! Радійте, смійтеся і не втрачайте надії! Нехай любов панує у вашій родині, а цей вечір стане по-справжньому щасливим! Щастя і злагоди вашому дому, здоров'я, достатку!
***
Нехай Всевишній наповнює по вінця ваш келих віри, щоб випити його з тим усвідомленням, що все буде добре. Нехай у Щедрий вечір в голові народжуються благі думки, світлі бажання, добрі та щедрі слова.
***
Щедрую, пане газдо,
На довгії роки!
Щоб вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!
***
Щедрий вечір, Новий рік –
Ми вітаємо усіх.
Будьте щедрі та багаті,
Пісня хай дзвенить у хаті.
Господиня, наче квітка,
А господар, ніби сокіл,
І такі ж хороші дітки.
З новим щастям, з Новим роком.
Я щедрівочку свою
Добрим людям роздаю.
Ви її усім співайте,
Всюди радість засівайте.
Ранее OBOZ.UA писал, что нельзя делать в Щедрый вечер. Существует много народных примет, как привлечь удачу и уберечь дом от несчастий.
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