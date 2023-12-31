С Новым годом: как красиво поздравить защитников на фронте. Теплые пожелания и открытки

Наступает Новый год, и этой ночью мы все загадаем желания, чтобы 2024 год наконец принес Украине долгожданную победу. И те, кто действительно может нам это подарить – это защитники, которые служат в рядах ВСУ на фронте и в тылу.

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Поэтому OBOZ.UA собрал теплые и искренние поздравления, которые можно отправить в этот праздничный день защитникам нашего государства. Выбирайте свое поздравление сердцем и отправляйте с наилучшими пожеланиями.

Хай Новий рік несе дива.

Нехай згорить, дотла, Москва!

І ще б нам, дуже повезло,

Якби застрелився х-ло!

А ще, у наших ворогів,

Хай ріки вийдуть з берегів!

А нам, щоб жити без війни.

Щоб снились кольорові сни.

Щоб, кожен українець, брат!

Щоб рід помножився в стократ.

Ми стали вільними від нині,

Здобудем Славу Україні!

***

Доблесть, честь, відвага, сміливість —

Це про тебе, наш захиснику!

Хай в Новому році Божа милість

Принесе нам звістку радісну й дзвінку!

Хай Господь тебе оберігає

Й ворогу накаже відійти.

Ти – єдиний, кращого не має,

Ми тебе чекаємо завжди!

***

Ви – гордість, честь, опора і для Вас

Хай жодної поразки не існує!

І успіх хай не покидає нас,

А в Україні світло запанує!

Нехай щастить у коханні та дружбі,

Нехай будуть мир у сім’ї та достаток!

Хай успіх чекає на тебе на службі,

Нехай у всьому панує порядок!

***

Нехай під чистим українським небом

Ніколи не змовкає щирий сміх,

Ми віримо й чекаємо на тебе,

Хоча на долю нарікати гріх.

Ти завжди поряд, де б не був далеко,

Ти завжди поряд, де б я не була.

Нехай про мир нас сповістять лелеки,

Щоб у Новий рік країна наша розцвіла.

***

Ви — гордість, честь, опора і для Вас

Хай жодної поразки не існує!

І успіх хай не покидає нас,

А в Україні світло запанує!

С Новым годом, защитник! Ты – наша опора, надежда и вера. Ты тот, благодаря кому мы можем собраться за столом в родной Украине. Нам очень тебя не хватает! Но мы знаем, ты выстоишь, ты живешь ради нас, ради нашего будущего. В новом году мы обязательно встретимся. Мы не будем выпускать тебя из объятий. Осталось немного подождать до Победы!

***

Свое поздравление с Новым 2024 годом хочу начать с главного – пусть он будет победным для всех нас. Чтобы все были здоровы, в семье все ладилось. Все неприятности пусть заберет с собой 2023, а в 2024, чтобы все удавалось. Пусть сбудутся все самые заветные мечты!

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Благодаря тебе, защитница, мы знаем, что Украина победит. Пусть в Новом году тебя обходят вражеские пули. Пусть скорее наша земля очистится от нечисти, и ты вернешься домой живой и здоровой! Желаем тебе не терять веру. С праздником!

Желаю, чтобы Новый год принес мир и согласие Украинской земле, победу и тихое небо! Любви, родительского дома и всех близких рядом. Пусть 2024-й подарит только счастливые моменты и Господь хранит каждый день!

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Пусть 2024 отметится только приятными новостями! Пусть он будет победным и полным радости! Пусть каждый украинский ребенок будет любящим и счастливым. Нашей Украине желаем мира, восстановления и дальнейшего процветания! Счастливого нового года и всех благ!

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Скоро наступит Новый, 2024 год. Я верю, защитник, что в этом году Украину ждет победа, а нас с тобой – встреча. Ты всегда в моем сердце и мыслях, я каждый день молюсь о тебе и знаю, что своим мужеством ты нас спасаешь и защищаешь. Я желаю тебе в Новом году крепкого здоровья, верных друзей, покоя, сил и выдержки. Знай, следующий Новый год мы будем праздновать вместе в свободной единой стране!

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С Новым 2024 годом! Пусть он окажется победным во всех смыслах: для нашей Украины – над врагом, для всех людей – над страданиями, которые принесли оккупанты на нашу землю. Желаю, чтобы новый год даровал только положительные эмоции. Чтобы все эти добрые мечты и желания воплотились в жизнь.

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