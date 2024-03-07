Лучшие подарки женщинам: универсальные варианты на любой вкус

Подарки – это один из способов выразить свою любовь к человеку. Поэтому важно подбирать их так, чтобы они приносили как можно больше радости и не были разочарованием.

Но как это сделать? Психологи говорят, что подходить к выбору можно, руководствуясь пятью простыми критериями, а эксперты по этикету называют несколько довольно универсальных вариантов. OBOZ.UA выслушал и тех, и тех.

Как выбрать идеальный подарок женщине за пять шагов

Слушайте ее. Каждый из нас проговаривает вслух свои желания. И все, что нужно, чтобы исполнить мечту близкой женщины, просто внимательно слушать, что она говорит. Рано или поздно вы услышите подсказку. Она будет начинаться с фразы "я пока не могу себе этого позволить, но...", "у меня почти закончилось…", "мне действительно нравится..." или прямое и откровенное "как бы я хотела...". Обращайте внимание на эти маркеры.

Думайте о ней, как о личности. Универсальные списки подарков – это отлично и удобно, но риск промахнуться оставляют даже они. К примеру, не все женщины любят украшения, а у некоторых может быть аллергия на духи или цветы. Составьте список того, что вы о ней знаете – ее хобби, увлечения, интересы, привычки. И ответ может прийти к вам сам.

Делайте подарки уникальными. Подарить любительнице чая коробку с несколькими изысканными сортами – отличная идея. Но попробуйте наклеить на эту коробку фотографии мест, где ей стоит выпить этого чая, или несколько открыток с пожеланиями. Или приложите собственноручно сделанную чашку. И вот уже обычный и даже недорогой подарок превращается в нечто уникальное и особенное для вас двоих.

Балуйте ее. Даже простые вещи бывают обычными, а бывают особенными. Рассмотрим это на примере, скажем, шампуня – для простоты и понятности. Вы можете пойти и купить ей такой же шампунь, которым она пользуется всегда, а можете побаловать всей линейкой ухода, которой она пользуется. Или приобрести запас на год. А можете подарить день в салоне красоты. Всегда старайтесь делать немного больше, баловать.

Не концентрируйтесь на материальном. Вещи со временем выходят из строя, теряются, надоедают. А впечатления остаются навсегда. Поэтому попробуйте подарить женщине что-нибудь, что она запомнит на всю жизнь. Совместная прогулка на лошадях, билеты в театр, выходные в красивой гостинице. Или пожертвование от ее имени в какой-то фонд.

Что подарить, чтобы порадовать

Гаджеты. На самом деле женщины пользуются гаджетами даже интенсивнее мужчин. К смартфонам, телевизорам, ноутбукам, игровым консолям добавляется целое море устройств для красоты и здоровья (от фена до гидромассажной ванны), а также бытовой техники для приятного времяпрепровождения (холодильник для вина, чашка с функцией подогрева, увлажнитель воздуха, аромадифузор, кофемашина и т.д.). Вы всегда найдете что-нибудь действительно приятное и нужное на свой бюджет.

Образование. Выбирая подарочный курс, учитывайте несколько простых нюансов. Во-первых, не стоит так "дарить" новую профессию. Не все хотят переквалифицироваться в бухгалтеров или маркетологов (хотя, если это нужный для женщины навык, можно подарить и такое обучение). Выбирайте что-нибудь в соответствии с ее интересами – лекции по искусству, мастер-классы по рукоделию или кулинарии, публичное выступление любимого ученого и т.д. И постарайтесь, чтобы такой подарок имел открытую дату. Пусть она сама решит, когда ей удобно им воспользоваться.

Что-то сделанное своими руками. Конечно, можно пойти и купить готовый подсвечник в магазине, где таких подсвечников стоит целая батарея и все одинаковые. А можно вспомнить свои навыки работы с деревом или глиной и изготовить предмет самостоятельно, кастомизировав его под стиль помещения или другие нужные параметры. Главное при этом постараться проявить все свое мастерство. Или вложить максимум чувств. А лучше все сразу. В крайнем случае, закажите такую вещь ручной работы настоящим мастерам.

Подарочный сертификат. Не можете определиться с выбором – доверьте это ей самой. Просто направьте поиск в верном направлении. Пройдитесь по ее любимым магазинам, салонам красоты, ресторанам и т.д. и спросите, есть ли у них подарочные сертификаты. Скорее всего, они там будут. Выберите что-то действительно особенное и подарите какую-нибудь щедрую сумму. Так она точно приобретет то, что ей действительно нужно, или о чем она давно мечтала.

Ранее OBOZ.UA публиковал советы ученого, как никогда не промахиваться с подарками.

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