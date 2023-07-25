Не скрою: "в прошлой жизни" я и сам считал, что это возможно. И только в 2014-м многовекторность для меня исчезла окончательно и, как оказалось 24.02.22, уже навсегда.

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Все — с кем-то. Или под кем-то. Страны Балтии — с Цивилизацией. (Как, кстати, и весь бывший Варшавский договор — кроме, конечно, хлева.) Молдова — с Румынией и через неё тоже с Цивилизацией. Азербайджан — с Турцией и через неё тоже там же. Украина размышляла. Остальные остались в хлеву, иногда слегка дёргаясь или сочетая/чередуя русский хлев с китайским.

Размышления Украины прервало пуйло. И размышления закончились. Многовекторность не получилась и, как теперь ясно уже всем, получиться не могла.

Да, хлев особенный. С бензоколонкой, ракетами и атомными бомбами. А ещё там много водки. Местным свиньям, козлам и быкам очень нравится. Они любят водку, жрать, срать и плеть. Иногда — нажрашись — забывают, где живут, и вылазят куда не положено.

Украина защищает от них Цивилизацию. Уже без лишних размышлений. И так размышляли слишком долго.