Хакеры ГУР ударили по сервисам российской таможни, налоговой службы и РЖД: детали операции

Хакеры Главного управления разведки атаковали сервисы таможни, налоговой службы и РЖД (Российские железные дороги) в РФ. Серия успешных кибератак была проведена с 10 по 12 июня.

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Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники. В ГУР подчеркнули, что соответствующие сервисы являются законными целями, ведь они поддерживают и способствуют российской агрессии против Украины.

"Киберспециалисты Главного управления разведки с 10 по 12 июня провели серию успешных кибератак на ресурсы российской налоговой и таможенной службы, из-за чего на некоторое время был парализован внутренний документооборот", – говорится в сообщении.

Федеральная таможенная служба РФ признала факт DDoS-атаки, однако официально охарактеризовала ситуацию как усложнение информационного обмена с операторами внешнеэкономической деятельности.

В результате кибератаки пострадали смежные сервисы, связанные с таможенной и налоговой инфраструктурой РФ. Среди них – "Контур", один из ведущих разработчиков цифровых решений для бизнеса, "Честный знак", национальная система цифровой маркировки продукции и "ГосКлюч", государственный сервис электронной подписи.

"Также хакеры ГУР повторили атаку на сайт и мобильный сервис РЖД. Вчера в течение дня россияне снова не смогли купить билеты на поезд через сайт и мобильное приложение российской железной дороги. Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга, Тверской и Свердловской области РФ", – говорится в сообщении.

Компания подтвердила технические проблемы с сайтом и мобильным приложением из-за DDoS-атаки и посоветовали россиянам покупать билеты в кассах на железнодорожных станциях и вокзалах.

"Хакеры ГУР напоминают, что РЖД, налоговая и таможенная служба РФ максимально поддерживают и способствуют российской агрессии против Украины, а потому являются законными целями для кибератак", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 июня стало известно, что в России парализована работа одного из крупнейших интернет-провайдеров в Сибири "Орион Телеком". Успешную операцию провели киберспециалисты Главного управления разведки МО Украины при поддержке киберактивистов. Сети активно использовались российскими силовыми структурами для совершения агрессии против нашей страны.

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