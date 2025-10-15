Горячие бутерброды по-новому за 10 минут: самый простой рецепт сытного блюда

Горячие бутерброды – лучшее блюдо для быстрого и сытного завтрака и перекуса. Для основы подойдет любой хлеб, а для начинки – колбаса, сыр любой, овощи свежие, майонез.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов, которые готовятся 10 минут.

Ингредиенты:

Хлеб

Начинка:

Колбаса или мясо

Помидор

Майонез

Сыр

Зелень

Способ приготовления:

1. Порежьте все ингредиенты кроме хлеба кубиком.

2. Выложите хлеб на противень, сверху начинку и готовьте в духовке 10 минут.

Готовые бутерброды лучше есть горячими.

