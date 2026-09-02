Гортензии простоят в вазе несколько месяцев: что сделать с цветами

Садовые гортензии обычно цветут с июня по сентябрь, а сорта с повторным цветением – даже до октября. Они крупные и красивые, что делает их идеальными для букетов.

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Чтобы они сохранились на долгие месяцы, растения рекомендуется засушить. Узнайте, как это сделать удобно, пишет OBOZ.UA.

Лучше всего сушить более жесткие и немного подсохшие цветы. На ощупь они могут начать казаться бумажными. Их цвет также может измениться, став кремовым, зеленоватым или нежно-розовым.

Важно выбрать правильный момент для срезки цветов, поскольку если они все еще содержат много воды, то завянут, а не хорошо высохнут.

Помимо внешнего вида цветов, решающее значение имеет также время их срезки. Если делать это в дождливый день, гортензии будут содержать слишком много воды, чтобы как следует высохнуть. Выберите сухой солнечный день для срезки цветов и подождите, пока высохнет утренняя роса.

Стебли следует обрезать острым, чистым и продезинфицированным секатором. Длина не имеет значения — просто подберите её под вазу. Следующий шаг – удалить листья со стеблей. Также удалите любые поврежденные или сильно обесцвеченные части. Они не пригодятся в букете.

Сушить их в вазе гораздо удобнее. Если вы выберете этот метод, налейте небольшое количество воды на дно, затем поместите гортензии в вазу и поставьте её в сухое, хорошо проветриваемое место.

Однако она не должна находиться под прямыми солнечными лучами. Важно не доливать воду – дайте ей медленно испариться. В этом случае процесс сушки пройдет бережно.

Когда ваш букет готов и вы хотите, чтобы он простоял много месяцев, поместите цветы в место, которое не будет влажным, но также не будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей в течение многих часов в день.

OBOZ.UA писал, как спасти гортензии, которые начали буреть.

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