Гортензии будут ярко цвести даже без удобрений: что нужно сделать в июне

Гортензии известны своими большими цветочными головками, которые выглядят впечатляюще летом, но многие садоводы не осознают, что их лепестки на самом деле довольно тонкие и легко высыхают. Они являются самыми жаждущими цветами в саду благодаря своим большим листьям, которые, как правило, быстро теряют влагу во время жаркой погоды.

Большинство садоводов не обращают внимания на гортензии, поскольку за ними обычно довольно легко ухаживать, но сейчас, в преддверии лета, невероятно важно следить за ними. Если гортензии не получают достаточно воды, они могут быстро завянуть и побуреть. Что еще важнее, тепловые нагрузки также могут замедлить их рост, мешая им должным образом цвести. Однако вам не нужно постоянно поливать гортензии лейкой, поскольку Джулия Маркум, садовница из Chris Loves Julia, рассказала, что существует очень простой способ поддерживать увлажнение этих требовательных растений с помощью мульчи, пишет Express.

"Свежий слой мульчи не только придает двору тот яркий, контрастный вид, который мы так любим на фоне зеленых листьев, но и является секретом хорошего роста гортензий. Мульчирование помогает удерживать влагу в почве и регулирует температуру вокруг корней в течение жаркого лета", – объяснила она.

Мульчирование – это простая садоводческая практика распределения органического материала по почве вокруг растений, чтобы помочь питать почву и защитить ее от непогоды.

Летом важно мульчировать гортензии, чтобы помочь почве удерживать влагу, что обеспечит растению прохладу, а также уменьшит вероятность их высыхания в жаркую погоду.

Это поможет сэкономить время, поскольку вам не придется постоянно поливать гортензии, и это один из самых простых способов обеспечить их здоровье, независимо от жаркой погоды этим летом.

Мульча со временем разложится и добавит питательных веществ в почву, что может помочь гортензиям лучше расти во время цветения. После повышения температуры рекомендуется избегать подкормки гортензий, поскольку соли в удобрениях могут еще больше высушить почву и напрячь корни.

