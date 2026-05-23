Гороскоп на 23 мая: кому суббота принесет романтику, а кому – важные решения

На 23 мая астрологи прогнозируют спокойную и продуктивную субботу. Луна в первой четверти в знаке Девы будет способствовать домашним делам, заботе о здоровье, приятному общению и планированию будущего.

День также считается удачным для небольших изменений в быту, ухода за собой и встреч с близкими, отмечают в Vogue. Для многих знаков зодиака суббота станет хорошим моментом, чтобы отдохнуть от напряженного ритма и сосредоточиться на собственном комфорте.

Овен

На Овнов с самого утра могут навалиться чужие просьбы и дополнительные обязанности. Астрологи советуют не брать на себя больше, чем нужно, и не реагировать на чужие жалобы слишком эмоционально. Вечером стоит уделить внимание физической активности. Прогулка, бассейн или тренировка вместе с друзьями помогут улучшить настроение и снять напряжение.

Телец

Для Тельцов день пройдет спокойно и без серьезных проблем. Интуиция поможет избежать сомнительных предложений и принять правильные решения. Также суббота будет удачной для романтических встреч и разговоров о чувствах. Астрологи советуют не скрывать эмоций и быть откровенными с партнером.

Близнецы

Солнце в знаке Близнецов сделает этот день особенно активным и насыщенным событиями. Представителей знака ждут новые знакомства, интересные разговоры и неожиданные предложения. День также благоприятен для романтики. Астрологи советуют не отказываться от новых возможностей и быть открытыми к переменам.

Рак

Ракам суббота принесет хорошее настроение и поддержку близких людей. Именно общение с семьей или друзьями поможет найти ответы на важные вопросы. В то же время стоит быть внимательнее к мелочам, ведь из-за невнимательности можно что-то потерять или забыть.

Лев

Львам советуют избегать рискованных решений, особенно в финансовых вопросах. День больше подходит для отдыха, чем для важных договоренностей. Вечером ситуация изменится к лучшему: встречи и общение принесут положительные эмоции и вдохновение.

Дева

Для Дев суббота станет одним из самых удачных дней недели. Представители знака будут общительными, энергичными и настроенными на приятный отдых. Луна в Деве будет способствовать путешествиям, новым планам и романтическим встречам. В любви возможны приятные сюрпризы.

Весы

Весам рекомендуют мыслить позитивно и не бояться говорить о своих планах. День будет благоприятным для семейных дел и важных разговоров. Особое внимание стоит уделить здоровью и самочувствию. Вечер лучше всего провести в спокойной атмосфере.

Скорпион

Скорпионы больше будут думать о финансах и будущем. Астрологи советуют проанализировать прошлые ошибки и не повторять старых решений. Несмотря на серьезные размышления, вечер лучше посвятить отдыху и приятным эмоциям.

Стрелец

Стрельцы могут рассчитывать на поддержку друзей и близких. День будет способствовать общению, романтическим встречам и решению личных проблем. Астрологи советуют больше времени провести на свежем воздухе и не сидеть дома.

Козерог

Козерогам стоит избегать переутомления и не перегружать себя домашними делами. День подходит для спокойного отдыха и восстановления сил. Полезными будут прогулки, спорт или йога, которые помогут уменьшить уровень стресса.

Водолей

Водолеи будут настроены на размышления и планирование будущего. Новые идеи могут оказаться очень перспективными, однако не все вокруг оценят их сразу. День также будет благоприятным для развлечений и неформального общения.

Рыбы

Рыбам астрологи советуют не перегружать себя эмоциями и не искать скрытого смысла в словах других людей. Из-за усталости реакции могут быть слишком острыми. Лучшим решением станет отдых, поход в кино, театр или на концерт. Это поможет улучшить настроение и восстановить внутреннее равновесие.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

