Гордилась своей работой: во время эвакуации поезда в Одесской области погибла 19-летняя проводница

В Одесской области во время ночной эвакуации пассажирского поезда погибла 19-летняя проводница Илона Вовк. Трагедия произошла, когда девушка помогала людям покинуть вагоны после угрозы удара. Ее смертельно травмировал встречный поезд.

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский. Соответствующее сообщение обнародовано в Facebook.

Илона Вовк только начинала свою карьеру в железнодорожной отрасли и недавно осуществила свои первые полноценные рейсы после стажировки. Она активно приобщалась к молодежному сообществу железнодорожников и даже была отобрана для профессиональной стажировки в Германии.

В ночь на 22 марта из-за вражеских ударов по железнодорожной инфраструктуре было принято решение о срочной эвакуации пассажиров. В этот момент девушка выполняла служебные обязанности и направлялась на помощь людям, когда произошло роковое событие.

Обстоятельства трагедии сейчас подробно расследуются. В частности, выясняется, почему имеющиеся алгоритмы безопасности не смогли предотвратить гибель проводницы и как совпали опасные факторы.

Коллеги характеризуют Илону как энергичную и преданную своему делу работницу, которая сознательно выбрала работу в Украине, несмотря на возможности за рубежом. В компании отмечают, что она действовала смело до последнего момента.

