Голубая луна в Стрельце: какие знаки зодиака будут самыми счастливыми в мае

Отметьте 31 мая 2026 года в своем календаре, поскольку в Стрельце будет редкая голубая луна. Это чрезвычайно мощное лунное изменение, поскольку голубая луна привлечет внимание к тому, что нужно сделать, чтобы перейти к следующему разделу.

Хотя это повлияет на каждый знак зодиака, только четыре из них войдут в самую счастливую эру во время голубой луны в Стрельце, пишет OBOZ.UA.

Астрологи соглашаются, что Стрелец, Близнецы, Дева и Рыбы будут в центре внимания. Редкая голубая луна поможет этим четырем знакам зодиака завершить неудачные полосы и замкнуть циклы.

Стрелец

Вселенная болеет за тебя, Стрелец. Ты можешь стать кем угодно, когда редкая голубая луна активирует твой первый дом "я". Последние шесть месяцев побудили тебя к росту. Ты мог бы провести этот лунный цикл, работая над своей уверенностью в себе. Практика любви к себе, выход за пределы зоны комфорта и даже принятие более аутентичного облика помогли тебе найти себя. Так же ты мог бы дистанцироваться от кого-то или чего-то, с чем ты больше не отождествляешь себя.

Близнецы

Кто-то будет играть ключевую роль в вашу самую счастливую эру, Близнецы. Редкая голубая Луна выведет партнерские отношения на первый план в следующей главе. Луна освещает ваш седьмой дом обязательств, спрашивая вас, с кем или чем вы хотите оставаться после окончания этой главы и до начала следующей. Последние шесть месяцев раскрыли все тонкости каждой договоренности. Вас могут беспокоить профессиональные контракты и обязательства.

Дева

Скажите "прощай" жизни, какой вы ее знаете, Дева. Оставьте все позади, когда редкая голубая луна перевернет ваш четвертый дом. Лунный цикл мог в корне изменить динамику вашей семьи. Вы можете по-другому относиться к тому, с кем живете или что вы готовы терпеть от членов семьи. Семейные дела могут даже повлиять на то, где и как вы живете. Вы можете почувствовать позыв к переезду в поисках лучшей жизни.

Рыбы

Рыбы, у вас есть так много чего ожидать. Но прежде чем вы перейдете в свою счастливую эру, оглянитесь на минутку назад и увидите, чего вы уже достигли. Вы почувствуете гордость, когда редкая голубая луна подчеркнет ваш десятый дом успеха. Так много привело вас к этому моменту. Последние шесть месяцев дали вам множество возможностей и испытаний, чтобы увидеть, есть ли у вас то, что нужно, чтобы создать длительное наследие. Люди, которые наблюдали со стороны, были в восторге от вашей настойчивости и веры в себя.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

