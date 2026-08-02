Георгины будут цвести все лето: что нужно сделать

Георгины считаются одними из самых эффектных летних цветов, однако для длительного и пышного цветения им требуется регулярный уход. В жаркий сезон растения тратят много сил на формирование побегов, бутонов и цветков, поэтому особенно чувствительны к недостатку влаги и питательных веществ.

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Даже незначительные ошибки в уходе могут привести к сокращению периода цветения или появлению мелких цветков. Чтобы георгины украшали сад до самой осени, на сайте deccoria.pl раскрыли несколько важных правил.

Что любят георгины

Летом георгины нуждаются в обильном и регулярном поливе. Взрослые растения в периоды жары и засухи рекомендуется поливать до трех раз в неделю, а экземпляры, растущие в контейнерах, – ежедневно или даже дважды в день во время сильной жары. Воду следует лить непосредственно под корень, не смачивая листья и стебли, чтобы снизить риск грибковых заболеваний. Также полезно замульчировать почву – это поможет дольше удерживать влагу.

После появления первых бутонов георгины необходимо подкармливать каждые 14 дней. Лучше всего использовать удобрения с повышенным содержанием калия, который стимулирует обильное и продолжительное цветение. Если подкормка проводится в жаркую погоду, растения необходимо дополнительно полить, чтобы избежать стресса из-за высокой концентрации питательных веществ.

Чтобы георгины не тратили силы на образование семян, важно регулярно удалять увядшие соцветия. Такая процедура стимулирует появление новых бутонов и продлевает период цветения. Если же цель получить особенно крупные цветы, стоит обрезать боковые побеги, оставляя только основные стебли и самые сильные отростки. В таком случае цветов будет немного меньше, но они вырастут значительно крупнее.

Защита от вредителей и самые распространённые ошибки

В середине лета георгины нередко повреждают уховертки, которые прогрызают лепестки цветов. Если их немного, вмешиваться не обязательно, ведь эти насекомые также уничтожают тлю. Однако в случае массового появления можно установить простые ловушки из старых горшков или пластиковых стаканчиков, наполненных соломой. Насекомые будут использовать их в качестве укрытия, после чего их можно легко перенести как можно дальше от сада.

Часто георгины цветут слабо из-за ошибок, допущенных еще на этапе посадки. Растения очень чувствительны к заморозкам, поэтому высаживать клубни в открытый грунт нужно только после того, как минует угроза холодов. Кроме того, избыток азота при недостатке фосфора и калия способствует активному росту листьев, но значительно уменьшает количество цветов.

Не менее важен правильный выбор места для выращивания. Георгины лучше всего развиваются на солнечных участках, где ежедневно получают несколько часов прямого солнечного света. Также не стоит допускать пересыхания почвы и забывать об удалении отцветших соцветий. Только комплексный уход поможет растениям непрерывно формировать новые бутоны и радовать пышным цветением до первых осенних заморозков.

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