Геомагнитная напряженность пошла на спад, но расслабляться не стоит: советы для метеочувствительных людей

После того, как на Земле бушевала самая сильная магнитная буря месяца, следующие несколько дней будут спокойнее. Для периода с 11 по 14 марта будет характерен слабый уровень геомагнитной напряженности.

Об этом стало известно из прогноза ученых Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США. Следует отметить, что 13 и 16 марта ожидается умеренный уровень напряжения магнитосферы.

Даже в этот относительно спокойный период метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. В частности, среди наиболее распространенных симптомов есть расстройства пищеварения, включая тошноту и рвоту, повышенное сердцебиение и изменение артериального давления, повышенная чувствительность к погодным изменениям.

Как улучшить самочувствие

Пейте больше чистой воды и травяного чая. Старайтесь отказаться от кофе, алкоголя и сигарет. Предпочитайте сезонные овощи, фрукты и зелень, одновременно сократите количество жареной, острой и жирной пищи в вашем рационе.

Уделите время прогулкам на свежем воздухе (не менее 30 минут), ходите пешком и занимайтесь спортом. Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

По возможности избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов.

Добавим, что 16 марта астрофизики прогнозируют на Солнце повышенные штормовые события, что приведет к возникновению на Земле 17 марта слабой геомагнитной бури. Это может вызвать сильные головные боли у метеочувствительных людей, снижение работоспособности и производительности труда, повышенную раздражительность и нарушение эмоционального равновесия.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2024 года украинцам следует ожидать не менее пяти магнитных бурь разной силы. Специалисты считают, что первый месяц весны будет достаточно интенсивным в плане солнечной активности.

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