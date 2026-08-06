Генетические исследования раскрыли секрет предков украинцев

Последние генетические исследования антропологического материала, полученного в ходе раскопок древнего городища "Дикий Сад" в Николаеве, показали, что предками украинцев были индоевропейцы. По словам исследователей, современное население Украины происходит от людей, которые жили на этих землях ещё с III тысячелетия до нашей эры.

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О результатах исследований СМИ рассказал археолог, исследователь городища "Дикий Сад" и старший преподаватель кафедры истории Черноморского национального университета имени Петра Могилы Кирилл Горбенко. По его словам, материалы, найденные в 2017–2018 годах в ходе раскопок городища "Дикий Сад", в частности фрагменты черепов, используются европейскими учёными для генетических исследований гаплогрупп — групп людей, имеющих общего предка, от которого унаследовали соответствующую мутацию.

Археолог отметил, что результаты этих исследований свидетельствуют о происхождении современного населения Украины от людей, проживавших на территории страны еще в III тысячелетии до нашей эры, в период бронзового века.

По его словам, украинцы происходят от первых индоевропейцев — представителей ямной археологической культуры (3000–2600 лет до н. э.) и катакомбной археологической культуры (2600–2200 лет до н. э.), которые на этих территориях сменили поздних трипольцев. Горбенко утверждает, что именно индоевропейцы вместе с трипольцами внесли вклад в геном современных европейских народов.

Также исследователь подчеркнул, что хотя в современном политическом понимании Европа ассоциируется с территорией Европейского Союза, в культурно-пространственном смысле Украина всегда была частью Европы.

Напомним, что украинские фамилии часто хранят в себе следы древней истории и родовой памяти. Среди них немало таких, которые уходят корнями во времена казачества и напоминают о воинах, гетманах и деятелях Запорожской Сечи.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Днепре историки и археологи представили результаты исследований, свидетельствующих о существовании постоянного поселения на территории современного города еще в XVI веке. Новые данные были получены благодаря анализу археозоологических материалов, найденных во время раскопок на территории Богородицкой крепости.

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