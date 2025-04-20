Где пройдут дожди на обливной понедельник: прогноз погоды на второй день Пасхи в Украине

В обливной понедельник, 21 апреля, в Украине сохранится теплая весенняя погода, кое-где с осадками. Температура воздуха днем будет колебаться от +20 до +24 градусов.

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Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. По ее словам, солнце будет радовать жителей почти всех регионов, кроме Крыма и Приазовья, — там возможны кратковременные дожди с грозами.

В Киеве на следующий день после Пасхи ожидается ясная, солнечная погода с температурой до +24 градусов.

В течение недели по всей стране будет царить тепло, без существенных изменений: днем воздух будет прогреваться до +20…+24 градусов. Однако ближе к выходным погода начнет меняться.

На Проводах, 27 апреля, синоптик прогнозирует похолодание и дожди. В субботу температура снизится до +14...+17 градусов, на юге и востоке еще будет держаться до +22, а уже в воскресенье опустится до +10...+16 градусов.

"В конце недели, как раз на Проводы, в Украине прибавится дождей и снизится температура воздуха: в субботу до +14...+17 градусов, на юге и востоке еще побудет до +22 градусов, а в воскресенье, 27-го апреля, до +10...+16 градусов", — сообщила Диденко и призвала учесть прогноз на своим планы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже в конце весны возможно постепенное поднятие температуры воздуха, в том числе до +25 градусов. Однако точно спрогнозировать наступление летней погоды невозможно.

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