"Франция всегда будет рядом": Макрон поздравил Украину с Днем Независимости на украинском языке

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, 24 августа, поздравил Украину с Днем Независимости. Примечательно, что сделал он это на украинском языке.

Соответствующий пост Макрон опубликовал в соцсети Х. Он подчеркнул отвагу и смелость украинского народа, который до сих пор продолжает бороться против российской агрессии за суверенитет и свободу.

"В этот День независимости Украины мы чествуем смелость и отвагу украинского народа, который, 34 года после провозглашения независимости, продолжает бороться против российской агрессии", – отметил Макрон.

Президент добавил, что борьба Украины – это не только защита своей государственности, но и защита общих ценностей и безопасности всего европейского континента.

"За свою суверенность и за свою свободу. За наши общие ценности и за безопасность нашего континента. Украинцы, в этой борьбе за справедливость и мир Франция всегда будет рядом с вами – сегодня и завтра", – подчеркнул президент Франции.

Что предшествовало

Украина 24 августа отмечает День Независимости в условиях полномасштабной захватнической войны России. Ровно 34 года назад Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины, который положил конец советскому периоду истории страны. Поздравления в адрес украинского народа поступают со всего мира. Лидеры стран-союзников выражают свою солидарность, подчеркивая поддержку Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность. OBOZ.UA собрал поздравления Украине от политиков со всего мира.

Как сообщал OBOZ.UA, утром президент поздравил украинцев с Днем Независимости. В своей речи он отметил, что сейчас возникает та Украина, которая "будет иметь достаточную силу", чтобы определять и строить свое собственное будущее – и давать отпор всем, кто придет с войной.

Также Зеленский заявил, что Украина "боец, а не жертва". Он подчеркнул, что никто в мире не может запретить стране, на которую напали, наносить удары по агрессору.

