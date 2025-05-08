Фонд Рината Ахметова отправил в Криворожский район помощь для переселенцев уязвимых категорий

В Криворожском районе ситуация напряженная, однако там нашли приют люди, которые эвакуировались из самых горячих точек страны. Фонд Рината Ахметова передал помощь для ВПЛ, которые проживают в Лозоватской, Карповской, Новолатовской, Широковской, Петровской, Гречаноподовской и Глееватской громадах и относятся к следующим категориям:

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– пенсионеры старше 60 лет,

– люди с инвалидностью I-III групп,

– матери-одиночки, воспитывающие несовершеннолетних детей,

– многодетные семьи, в которых воспитывается 3 и более несовершеннолетних детей.

Каждый набор содержит продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0800509001, или пишите в мессенджер Фонда.