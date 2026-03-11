Финдиректор 'Метинвеста' Данкова возглавила рейтинг CFO Украины

Финансовый директор Группы "Метинвест" Юлия Данкова возглавила рейтинг тридцати лучших финансовых директоров Украины 2026 года по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и бизнес-портала Delo.ua. Церемония награждения состоялась 4 марта в Киеве.

Рейтинг формировался в два этапа: сначала читатели выбрали номинантов, после чего экспертное жюри путем независимого тайного голосования определило финальную тридцатку победителей. В состав жюри вошли представители Национального банка Украины, профильного комитета Верховной Рады, экономисты, руководители страховых ассоциаций и медиаэксперты.

В первую пятерку рейтинга также вошли финансовые директора компаний "Киевстар", "Новая почта", AB InBev Efes Украина и EVA.

Комментируя награду, Юлия Данкова отметила, что она отражает прежде всего устойчивость и эффективность работы компании в условиях войны.

"Для меня эта награда прежде всего об эффективности и устойчивости компании. Несмотря на все вызовы Метинвест остается опорой украинской экономики: компания работает, поддерживает людей и государство. За четыре года большой войны мы уплатили около 74 млрд грн налогов и продолжаем обеспечивать стабильные выплаты работникам", – отметила Данкова.

По ее словам, компания сохраняет фокус на операционной эффективности и управлении рабочим капиталом, а также продолжает внедрять инновационные решения, в частности технологии искусственного интеллекта в финансовых и бизнес-процессах.

В частности, в "Метинвесте" используют технологии компьютерного зрения и интеллектуальной обработки документов. Платформа myOCR позволяет обрабатывать до 40 тыс. страниц в месяц и экономит около 20 тыс. рабочих часов персонала в год.

Компания также продолжает выполнять свои долговые обязательства. В 2025 году "Метинвест" в полном объеме произвел выплаты по облигациям со сроком погашения, а всего с 2022 года выплатил около $670 млн долга по этому инструменту.

Несмотря на войну, компания реализует новые инвестиционные проекты. В частности, в прошлом году "Метинвест" привлек кредит на 23,6 млн евро от Deutsche Bank под гарантии финского экспортно-кредитного агентства Finnvera для строительства комплекса по сгущению отходов на Северном ГОКе.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года он вложил более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса. Также компания ввела инициативу Steel Force, которая направлена на подготовку нового поколения специалистов, которые будут участвовать в восстановлении украинской промышленности после войны.