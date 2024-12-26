Украинская технологическая компания FAVBET Tech приняла участие в Общем собрании Ассоциации "IT Ukraine", состоявшемся в декабре 2024 года. Мероприятие объединило более 200 компаний-участниц, подведших итоги года и очертивших планы на будущее.

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СЕО FAVBET Tech, Артем Скрипник, выступил с приветственным словом, подчеркнув важность сотрудничества в рамках Ассоциации по развитию ИТ-индустрии Украины.

"Совместные усилия и обмен опытом между компаниями-участниками Ассоциации IT Ukraine являются ключевыми для укрепления позиций украинского ИТ на глобальном рынке. Мы гордимся тем, что являемся частью этого сообщества и активно приобщаемся к инициативам, направленным на развитие отрасли", – отметил Артем Скрипник, СЕО FAVBET Tech.

FAVBET Tech присоединилась к Ассоциации IT Ukraine в 2022 году и с тех пор является активным участником ее мероприятий. В частности, в сентябре 2024 года компания выступила партнером IT Ukraine GR Conference 2024, где Артем Скрипник модерировал панельную дискуссию по теме "Эпоха ШИ и других инноваций: влияние технологий на регулирование интеллектуальной собственности".

FAVBET Tech продолжает поддерживать инициативы Ассоциации, направленные на развитие ИТ-отрасли в Украине, и планирует и дальше активно участвовать в совместных проектах.