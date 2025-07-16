Favbet Foundation и FAST провели в Виннице тренинг по домедицинской помощи для сборной Украины по пулевой стрельбе

Винница стала новым пунктом на карте проекта по развитию первой помощи в спортивном сообществе Украины. Обучение состоялось в рамках совместного долгосрочного проекта организации "FAST Первая помощь и спецподготовка" и благотворительного фонда Favbet Foundation, инициатива имеет целью научить спортивное сообщество базовым критически важным навыкам домедицинской помощи. Проект реализован при поддержке Favbet Foundation.

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Винницкий тренинг насчитывал 28 участников, среди которых были спортсмены и тренеры сборной Украины по пулевой стрельбе. На интенсиве рассматривали реальные сценарии чрезвычайных ситуаций и отрабатывали действия, которые могут спасти жизнь в первые минуты после ранения или потери сознания.

Участники научились оценивать состояние пострадавших, останавливать кровотечения различной сложности, проводить сердечно-легочные реанимации и взаимодействовать с экстренными службами. Практика проходила исключительно на современном оборудовании.

"Мы считаем, что в современном спорте готовность действовать в критические моменты – сверхважный навык. Во время, когда безопасность стала частью ежедневной реальности, тренеры и спортсмены должны иметь базовые навыки, которые могут спасти жизнь", – объясняют в Favbet Foundation.

Благодаря поддержке Favbet Foundation, аналогичные обучения уже прошли сотни спортсменов, тренеров и представителей спортивной инфраструктуры по всей стране. В ближайший год организаторы планируют привлечь не менее 1800 участников.

"Эти тренинги учат не растеряться, когда рядом происходит беда. Такие знания однажды могут спасти жизнь. А что может быть ценнее? Именно поэтому мы системно инвестируем в подобные проекты", – комментирует президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.