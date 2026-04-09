Видео дня
Фаршированные яйца с очень вкусной начинкой для пасхального стола: самый простой рецепт
Самая простоя, бюджетная и вкусная домашняя закуска – фаршированные яйца. Для начинки можно использовать практически любые продукты, которые вы любите.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных фаршированных яиц с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- яйца
- крем-сыр
- специи
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Смешайте желток с крем-сыром, добавьте специи.
2. Нафаршируйте яйца, посыпьте сверху зеленым луком.Сверху еще можно украсить креветками.
