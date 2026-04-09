Фаршированные яйца с очень вкусной начинкой для пасхального стола: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
549
Рецепт фаршированных яиц

Самая простоя, бюджетная и вкусная домашняя закуска – фаршированные яйца. Для начинки можно использовать практически любые продукты, которые вы любите.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных фаршированных яиц с сырной начинкой.

Ингредиенты:

  • яйца 
  • крем-сыр
  • специи
  • зеленый лук

Способ приготовления: 

1. Смешайте желток с крем-сыром, добавьте специи.

2. Нафаршируйте яйца, посыпьте сверху зеленым луком.Сверху еще можно украсить креветками. 

